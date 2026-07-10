VIDEOS: incendio forestal consume vehículos y deja 6 muertos en España

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Incendio en el Sur de España. Foto: X/ @Plan_INFOCA

Un incendio forestal registrado la tarde de este jueves en la provincia de Almería, Andalucía, al sur de España, dejó seis personas muertas y varios heridos, luego de que las llamas alcanzaran el poblado de Bédar. El fuego continúa avanzando y las autoridades mantienen evacuaciones en comunidades cercanas.

De acuerdo con el Gobierno de Andalucía, varias de las víctimas fueron localizadas dentro de vehículos que quedaron atrapados por el incendio mientras intentaban salir de la zona. Los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y atención de personas afectadas.

🔴 #IFLosGallardos (#Almería). Estas imágenes nos ayudan a entender la magnitud de este incendio y las condiciones en las que han trabajado los bomberos forestales. pic.twitter.com/YCUFZ39OQt — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 10, 2026

¿Qué se sabe del incendio en Andalucía?

Las autoridades españolas activaron el nivel de emergencia ante la rápida propagación del incendio forestal y mantienen un amplio operativo para contener las llamas.

Más de 150 brigadistas del Plan Infoca, apoyados por cinco vehículos especializados, trabajan en el combate al fuego. Además, el Gobierno español movilizó efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar las tareas de extinción.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de Andalucía, Antonio Sanz, confirmó el fallecimiento de seis personas y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

🔴 Elevamos el @Plan_INFOCA en #Almería a fase de emergencia, situación operativa 2, ante la evolución y el potencial del #IFLosGallardos



Trabajan ya 150 efectivos de EMA Infoca apoyados por 5 vehículos autobombas



Pedimos máxima prudencia a la población:



🚫 Evita la zona

👮‍♂️… pic.twitter.com/HzKaUVsniR — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) July 9, 2026

Viento y calor complican el combate al fuego

Medios locales reportan que las labores de extinción se han visto dificultadas por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, que favorecen la rápida expansión del incendio y generan nuevos frentes.

Las autoridades mantienen las evacuaciones preventivas en poblaciones cercanas mientras los equipos de emergencia intentan controlar el avance del fuego.

🔴 #IFLosGallardos (#Almería). Situación operativa 1.



🚒🧑‍🚒 Bomberos forestales de EMA Infoca defienden la barriada Pinar de Bédar de las Llamas.



El viento sopla con rachas de 50 km/h. pic.twitter.com/4ljyIi7QKp — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 9, 2026

Ola de calor agrava la situación en España

El incendio ocurre mientras España enfrenta una de las olas de calor más intensas de los últimos años, con temperaturas que han alcanzado hasta 42 grados Celsius en algunas regiones.

Andalucía se encontraba bajo alerta naranja por temperaturas extremas antes del inicio del incendio, una combinación de calor, sequedad y fuertes vientos que ha incrementado el riesgo de incendios forestales en el sur del país.

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