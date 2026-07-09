Ken Salazar responde a Sheinbaum sobre captura del “Mayo”: “La verdad es la verdad”

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Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México. Foto: Cuartoscuro

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, sostuvo que el gobierno estadounidense informó a México que la captura de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, no fue una operación de Estados Unidos, tras los señalamientos que hiciera la Fiscalía General de la República en su contra.

El exdiplomático respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la verdad sobre la entrega del líder del Cártel de Sinaloa, en julio de 2024, asegurando que “la verdad es la verdad”.

Ken Salazar asegura que Estados Unidos informó a México

A través de un mensaje en X, Ken Salazar afirmó que tanto él como el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informaron al gobierno mexicano los días 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López.

De acuerdo con el exembajador, la comunicación con las autoridades mexicanas fue clara:

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responderla claramente: El fiscal general Merrick Garland y yo nos comunicamos con el gobierno mexicano en nuestras declaraciones públicas y con el gobierno mexicano el 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán. Nos comunicamos con el gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad”. Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México

Statement by Former Secretary of the Interior Ken Salazar



President Claudia Sheinbaum has asked a question: who told the truth? Let me answer it plainly:



Attorney General Merrick Garland and I communicated to the Mexican government in our public statements and to the Mexican… — Ken Salazar (@KenSalazar) July 8, 2026

Además, Salazar aseguró que ese episodio forma parte de su libro Borderlands: My Fight for an Inclusive America, en el capítulo titulado The Door Closes.

El exembajador explicó que Borderlands aborda la necesidad de construir una Nueva Alianza Norteamericana entre Estados Unidos, México y Canadá para enfrentar desafíos comunes en materia económica, de seguridad y cambio climático.

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