Panamá y El Salvador declaran emergencia por intenso fenómeno de El Niño

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Foto: AFP

Panamá y El Salvador declararon este martes la emergencia para enfrentar las lluvias y sequía asociadas al fenómeno de El Niño, que se perfila como el más intenso jamás registrado y que ya obligó a reducir el tráfico de buques por la vía interoceánica panameña.

Sumado al calentamiento global por la actividad humana, El Niño tiene el potencial de provocar en los siguientes meses eventos meteorológicos extremos en distintas regiones del planeta, según los expertos. Esto podría convertir a 2027 en el año más caluroso de los registros.

ESTADO DE EMERGENCIA POR SEQUÍAS EN PANAMÁ



Panamá declaró este martes el "estado de emergencia" para enfrentar las lluvias y sequía intensas asociadas al fenómeno de El Niño, que ya obligó a reducir el tráfico de buques por la estratégica vía interoceánica.



El gobierno espera… pic.twitter.com/0UsHyh34aC — News On Demand (@OnDemand_News) August 26, 2026

En Panamá, el gobierno dijo que activó la emergencia para abreviar los procesos burocráticos y aligerar las respuestas a las consecuencias económicas y ambientales derivadas del evento natural.

El Niño no solo provocará inundaciones sino también acarreará “complejidades con (…) la sequía”, afirmó la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo en conferencia de prensa.

El fenómeno ha provocado en los últimos meses un aumento del 25% de las lluvias en el Caribe. En el Pacífico, por el contrario, ha ocasionado una escasez del 60% en las precipitaciones, según la directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Luz de Calzadilla.

El Canal de Panamá, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial y funciona con agua de lluvia que almacenan dos lagos artificiales, bajará a partir del 3 de septiembre el número de tránsitos diarios de 36 a 34 barcos, y doce días después a 32, según la autoridad que administra el cruce interoceánico.

El Niño es un fenómeno natural que eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que genera cambios globales en los vientos y las lluvias.

El Niño regresó en junio y sus efectos ya son visibles desde el espacio. 🛰️🌊



Nuevos mapas muestran concentraciones de clorofila mucho más bajas que en otros años en el Pacífico ecuatorial, una señal de cambios en el fitoplancton que sustenta la red trófica marina.… pic.twitter.com/r8Sojhzucn — NASA en español (@NASA_es) August 25, 2026

Cultivos afectados en El Salvador

Por otra parte, la Protección Civil de El Salvador también declaró la “alerta roja (máxima) por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio nacional”. Así podrá redoblar la vigilancia de las fuentes hídricas y cultivos, además de identificar comunidades en situación crítica y aumentar la vigilancia epidemiológica.

Con seis millones de habitantes, El Salvador afronta una sequía generalizada y registró 14 récords de temperatura en agosto, según las autoridades ambientales.

La falta de lluvias ha provocado la pérdida de cultivos y por ello el Ministerio de Agricultura anunció previamente apoyo alimentario para las familias afectadas que no cuentan con sistemas de riego.

⚠️#ATENCIÓN⚠️ Ante el déficit hídrico, períodos secos y altas temperaturas, emitimos 🔴 #AlertaRoja a nivel nacional, debido a las condiciones climáticas.



Activamos acciones preventivas, monitoreo y coordinación interinstitucional.



ℹ️: https://t.co/sQkHdtUpUf pic.twitter.com/Mbq3ZkyPWI — Protección Civil de El Salvador (@PROCIVILSV) August 25, 2026

Según la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, la primera cosecha de granos básicos registrará una pérdida de alrededor de 20%.

En Honduras, la sequía también ha provocado pérdidas de cultivos de maíz y frijol en comunidades del sur y el oeste del país, y llevó al gobierno a declarar en alerta casi el 80% del territorio.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU estimó recientemente que Centroamérica “será probablemente la región más afectada en términos de aumento relativo de la inseguridad alimentaria” por El Niño.

Desde México hasta el norte de Brasil, pasando por las costas del Pacífico y el escudo guayanés, unos 110 millones de personas vivieron el mes de julio más caluroso de toda la historia de los registros.

El Salvador, Nicaragua y Honduras batieron sus récords de temperatura mensual tanto en junio como en julio, lo que ha agravado los temores de hambruna.

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