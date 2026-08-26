¿En qué situaciones EE. UU. emite alertas de seguridad para viajeros?

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EE. UU. emitió una alerta de viaje para Mexicali. Foto: Reuters

Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para que sus ciudadanos extremaran precauciones al visitar Mexicali, Baja California, debido a posibles riesgos para la seguridad en esa ciudad.

Este tipo de avisos forman parte del sistema de alertas de viaje que utiliza el Gobierno estadounidense para informar a sus ciudadanos sobre situaciones que podrían representar un riesgo en distintos países o regiones del mundo.

¿Qué toma en cuenta Estados Unidos para emitir una alerta?

De acuerdo con la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, las autoridades evalúan diversos factores antes de emitir una Security Alert, una herramienta utilizada para advertir sobre riesgos específicos y generalmente temporales.

Entre las situaciones que pueden motivar una alerta se encuentran:

Amenazas terroristas o riesgo de atentado s

o riesgo de s Protestas, disturbios o violencia política

o violencia política Incremento de la delincuencia o hechos violentos en una zona determinada

o hechos violentos en una zona determinada Conflictos armados o tensiones militares

o tensiones militares Secuestros o amenazas contra ciudadanos estadounidenses

contra ciudadanos Desastres naturales como huracanes, terremotos o incendios

como Emergencias sanitarias y brotes de enfermedades

y brotes de enfermedades Cancelación de vuelos o cierres de aeropuertos y espacios aéreos

y espacios aéreos Amenazas contra instalaciones diplomáticas de Estados Unidos

de Estados Unidos Eventos específicos como elecciones, manifestaciones masivas o acontecimientos internacionales

Una Security Alert no significa “no viajar”

La emisión de una Security Alert no implica automáticamente que Estados Unidos recomiende abandonar un país o cancelar un viaje.

Su objetivo principal es advertir sobre una situación concreta y proporcionar recomendaciones para reducir riesgos.

Por ello, estas alertas suelen estar enfocadas en una ciudad, región o evento específico y pueden permanecer vigentes sólo durante un periodo determinado.

La diferencia con las Travel Advisories

Las Travel Advisories son distintas porque evalúan el nivel general de riesgo de un país o región y están clasificadas en cuatro niveles:

Nivel 1: Tomar precauciones normales

Tomar precauciones normales Nivel 2: Aumentar las precauciones

Aumentar las precauciones Nivel 3: Reconsiderar el viaje

Reconsiderar el viaje Nivel 4: No viajar

Estas clasificaciones pueden estar relacionadas con problemas de seguridad, terrorismo, conflictos, secuestros, desastres naturales, emergencias sanitarias o detenciones arbitrarias, entre otros factores.

Un ejemplo reciente

El 24 de agosto, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para Mexicali y suspendió por un día las actividades oficiales y los viajes de su personal a esa ciudad debido a una posible amenaza.

La representación diplomática recomendó a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, mantenerse atentos a su entorno y buscar refugio en caso de registrarse algún incidente.

Así, una Security Alert suele responder a una situación específica y localizada, sin que necesariamente cambie el nivel general de riesgo de un país.

¿Qué significa cuando la Embajada emite una alerta?

En términos prácticos, cuando una embajada o consulado de Estados Unidos difunde una Security Alert, generalmente se trata de una advertencia relacionada con un hecho específico y localizado que requiere medidas inmediatas de precaución.

Esto no necesariamente implica que haya cambiado el nivel de riesgo de todo un país, sino que las autoridades estadounidenses detectaron una situación puntual que consideran importante comunicar a sus ciudadanos.

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