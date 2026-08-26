Trump extiende embargo contra Cuba hasta septiembre de 2027

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Trump extiende el embargo contra Cuba. FOTO: Reuters

El embargo de Estados Unidos contra Cuba se mantiene desde hace más de seis décadas y permite a Washington restringir transacciones comerciales con la isla. La medida está vinculada con la Ley de Comercio con el Enemigo, una legislación estadounidense que data de 1917.

Desde 1978, los presidentes estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, han prorrogado cada año esta legislación. Las restricciones contra Cuba comenzaron en la década de 1960 y, en 1962, la administración de John F. Kennedy utilizó las facultades de esa ley para establecer el embargo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando para extender por un año más el embargo contra Cuba, hasta el 14 de septiembre de 2027. El documento fue firmado el 20 de agosto y dado a conocer este martes 26. La Casa Blanca argumentó que la decisión responde al “interés nacional” estadounidense.

La extensión mantiene vigentes las medidas económicas, comerciales y financieras contra La Habana. La renovación ocurre en un momento en el que Cuba también enfrenta un embargo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero.

Cuba acusa a Estados Unidos de buscar “asfixiar” al país

Por su parte, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó la extensión del embargo y aseguró que demuestra que Washington “persiste en su propósito” de “asfixiar” a la nación.

El canciller calificó las restricciones como una “política genocida” y señaló que la renovación no representa “un acto administrativo menor”, sino la confirmación de la política estadounidense contra Cuba.

Las presiones de Estados Unidos contra la isla también han incluido sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y su predecesor, Raúl Castro.

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