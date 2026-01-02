Los peores incendios en discotecas: tragedias que han dejado cientos de muertos

GENERANDO AUDIO...

El incendio en un bar de la estación de esquí Crans-Montana, en Suiza, que dejó alrededor de 40 personas muertas durante la noche de Año Nuevo, reavivó el recuerdo de una larga lista de incendios en discotecas que han marcado la historia por su alto número de víctimas a nivel mundial.

Incendios en discotecas: una historia de tragedias

El peor incendio en un club nocturno del que se tiene registro ocurrió el 28 de noviembre de 1942, en el club Cocoanut Grove, en Boston, donde murieron 492 personas. Desde entonces, estos hechos se repiten con consecuencias devastadoras.

Desde 1970, al menos 21 incendios en discotecas han dejado varios muertos en diferentes países, según registros internacionales.

Tragedias recientes y casos emblemáticos

Entre los incendios más recientes y graves destacan:

16 de marzo de 2025, Macedonia del Norte : un incendio provocado por artefactos pirotécnicos en la discoteca Pulse , en Kocani, causó 63 muertos , en su mayoría jóvenes.

: un incendio provocado por en la discoteca , en Kocani, causó , en su mayoría jóvenes. 30 de octubre de 2015, Rumania : un incendio durante un concierto en una discoteca de Bucarest dejó 64 personas fallecidas .

: un incendio durante un concierto en una discoteca de dejó . 18 de marzo de 1996, Filipinas: en Manila, 162 personas mueren en la discoteca “Ozone”, devorada por las llamas.

27 de enero de 2013, Brasil : en Santa Maria , 242 personas murieron y más de 600 resultaron heridas tras el incendio de una discoteca llena de estudiantes.

: en , y más de 600 resultaron heridas tras el incendio de una discoteca llena de estudiantes. 31 de diciembre de 2004, Argentina : 194 personas murieron en una discoteca de Buenos Aires , durante un concierto de rock con cerca de 2 mil asistentes.

: en una discoteca de , durante un concierto de rock con cerca de 2 mil asistentes. 20 de febrero de 2003, Estados Unidos : un incendio en un club de Rhode Island causó 100 muertes , también por pirotecnia.

: un incendio en un club de causó , también por pirotecnia. 5 de diciembre de 2009 , Rusia : un incendio debido a fuegos artificiales en una discoteca de Perm, causa 155 muertos.

, : un incendio debido a fuegos artificiales en una discoteca de Perm, causa 1 de diciembre de 2002, Venezuela: 65 personas fallecieron en un gigantesco incendio en la discoteca La Guajira, situada en el sótano de un antiguo edificio del centro de Caracas.

65 personas fallecieron en un gigantesco incendio en la discoteca La Guajira, situada en el sótano de un antiguo edificio del centro de Caracas. 30 de octubre de 1998, Suecia: 63 jóvenes de 12 a 19 años mueren en Hisingen, en la periferia obrera de Gotemburgo, tras un incendio en una sala de fiestas transformada en discoteca por una noche para celebrar Halloween.

Incendios en Navidad y celebraciones de Año Nuevo

Algunos incendios que han marcado la historia de la humanidad se han dado en celebraciones de Navidad y Año Nuevo, cobrando decenas de víctimas.

1 de enero de 2009 , Tailandia : 66 personas que celebraban el Año Nuevo en una discoteca de Bangkok mueren en un incendio provocado por fuegos artificiales.

, : 66 personas que celebraban el en una discoteca de mueren en un incendio provocado por 25 de diciembre de 2000, China : un incendio arrasa un complejo comercial y una discoteca en Luoyang . Mueren 311 personas que celebraban la Navidad .

: un incendio arrasa un complejo comercial y una discoteca en . Mueren personas que . 31 de diciembre de 1979, Canadá: 48 muertos en el incendio del club Opémiska en Chapais, Quebec.

Causas comunes en estos siniestros

Las investigaciones coinciden en factores recurrentes:

Uso de fuegos artificiales en interiores

Sobrecupo

Salidas de emergencia bloqueadas

Materiales inflamables

Fallas en protocolos de evacuación

