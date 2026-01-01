Tren Interoceánico: política, tragedia y falta de autocrítica

GENERANDO AUDIO...

Javier Solórzano analiza el accidente del Tren Interoceánico, ocurrido cerca de Coatzacoalcos, y reflexiona sobre la reacción del Gobierno, el papel de la prensa y la ausencia de autocrítica en Morena.

En este comentario, el periodista cuestiona la rapidez con la que se construyó el proyecto, la politización de la tragedia y el choque entre poder y medios de comunicación.

