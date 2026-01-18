Incendios en sur de Chile dejan 15 fallecidos y más de 50 mil evacuados, hasta ahora

GENERANDO AUDIO...

Fuerzas Armadas toman control de regiones afectadas por incendios. Fotos: AFP

Las autoridades elevaron a 15 el balance de fallecidos y a más de 50 mil el de evacuados por los incendios forestales que arrasan el sur de Chile, las Fuerzas Armadas tomarán el control de las regiones afectadas.

Los incendios dejaron, hasta el momento, “al menos 15 fallecidos” y más de 50 mil personas fueron evacuadas en las regiones del Ñuble y Bíobio, unos 500 km al sur de Santiago, dijo a periodistas el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Las llamas se iniciaron la tarde del sábado, en medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos. Avanzaron de madrugada y destruyeron varias poblaciones. “Estamos enfrentando un cuadro complejo“, alertó el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, al hacer un reporte oficial.

Presidente de Chile declara catástrofe en regiones afectadas por incendios

De madrugada, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en las regiones afectadas de Ñuble y Biobío por los fuertes incendios. La medida implica, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas tomarán el control allí.

“Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles“, informó el mandatario en una publicación en X.

Incendios forestales han dejado decenas de muertos en los últimos años

En los últimos años, los incendios forestales han afectado fuertemente a Chile, en especial en la zona centro-sur. El 2 de febrero de 2024, varios incendios se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago. El siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la Fiscalía.

