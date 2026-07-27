Incendios fuera de control en Europa dejan más de 300 mil evacuados y al menos una decena de muertos

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Diversos países de Europa tienen incendios forestales. Foto: AFP

Los incendios en Europa mantienen una emergencia en distintos países durante 2026, con más de 300 mil personas evacuadas, al menos una decena de fallecidos y 254 mil hectáreas quemadas en la Unión Europea, mientras autoridades y organismos internacionales atribuyen la propagación del fuego a la combinación de olas de calor, sequía, vientos intensos y los efectos del cambio climático.

La temporada de incendios forestales afecta principalmente a España, Francia, Portugal, Grecia e Italia, donde miles de bomberos trabajan con apoyo de aeronaves y del Mecanismo Europeo de Protección Civil para contener los distintos frentes activos.

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🇪🇸 España

En Ávila,el fuego ya consumió alrededor de 50.000 hectáreas



🇫🇷 Francia

Mientras tanto en Francia los incendios forestales continúan arrasando



🇮🇹 Italia

400 turistas fueron evacuados el domingo en la región de Gargano,Italia. pic.twitter.com/wq5QwW6Gci — Javier 🇺🇾 (@javierellob0) July 27, 2026

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ONU y el sistema europeo de monitoreo Copernicus, las condiciones meteorológicas registradas durante los últimos meses han favorecido la rápida expansión del fuego en distintas regiones del continente.

Entre los factores identificados por estos organismos se encuentran:

Temperaturas excepcionalmente altas por sucesivas olas de calor

por sucesivas olas de calor Déficit de lluvias durante varios meses, que redujo la humedad en bosques y matorrales

durante varios meses, que redujo la humedad en bosques y matorrales Vientos intensos que favorecen la propagación de las llamas

que favorecen la propagación de las llamas Cambio climático , relacionado con una mayor frecuencia e intensidad de las condiciones propicias para incendios extremos

, relacionado con una mayor frecuencia e intensidad de las condiciones propicias para incendios extremos Investigaciones sobre posibles causas humanas o accidentales en algunos incendios que continúan en curso

La OMS también informó que los incendios forestales en Europa aumentaron 57% durante los últimos cuatro años y señaló que la superficie afectada en 2026 ya supera el promedio registrado en las dos décadas anteriores.

Incendios en Europa. Foto: AFP Cientos de hectáreas quemadas. Foto: AFP Incendios en Europa. Foto: AFP Incendio. Foto: AFP Incendios en Europa. Foto: AFP Muchos incendios no se han controlado. Foto AFP Incendios en Europa. Foto: AFP Incendios en Europa. Foto: AFP España, Francia e Italia los más afectados. Foto: AFP

España y Francia concentran la mayor emergencia por incendios en Europa

España es el país con mayor afectación durante la temporada actual. Los incendios registrados en Andalucía y Castilla-La Mancha han consumido decenas de miles de hectáreas y obligaron también a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyar las labores de combate al fuego.

Durante julio, los distintos incendios dejaron al menos una docena de personas fallecidas, además de miles de evacuados y daños en viviendas y zonas forestales.

En Francia, el suroeste del país enfrenta incendios de gran magnitud, especialmente en áreas cercanas a Burdeos y la costa atlántica.

Por otra parte, las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento obligaron a evacuar a residentes y turistas que se encontraban en campamentos y zonas costeras. Las autoridades francesas calificaron algunos de estos incendios como de magnitud excepcional.

Portugal mantiene múltiples incendios activos favorecidos por temperaturas superiores a lo habitual y vegetación seca. Para contener el avance del fuego, las autoridades desplegaron cientos de bomberos y medios aéreos con el objetivo de evitar que las llamas alcancen zonas habitadas.

Um incêndio está a lavrar com grande intensidade numa zona de mato, na freguesia de Duas Igrejas, no concelho de Penafiel.

O incêndio está ativo desde as 11h09 desta segunda-feira. pic.twitter.com/Mm1PwVQpOX — Jeff Nascimento (@Jeffers78017291) July 27, 2026

En Grecia, los incendios continúan principalmente en regiones cercanas a Atenas y otras áreas del país. Las autoridades emitieron alertas por humo y advirtieron sobre condiciones de riesgo extremo debido a las altas temperaturas persistentes.

La ayuda europea llega a España ante la gravedad de los incendios: aviones desde Grecia, Italia y Turquía pic.twitter.com/wUquVhqnRN — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) July 27, 2026

Por su parte, Italia combate diversos incendios, principalmente en el sur del país y en algunas islas del Mediterráneo, donde el calor extremo también favorece la propagación del fuego.

Continúan los incendios forestales en Puglia, Italia 🇮🇹



Esto afectó gravemente la costa norte de Gallipoli, entre Padula Bianca y Rivabella



Los fuertes vientos de tramontana llevaron el fuego a playas y residencias



Ya fueron evacuadas varias residencias #SomosRedd pic.twitter.com/ksmdxxiAU9 — Noticias RedMX (@noticiasredmx) July 26, 2026

Saldo de los incendios en Europa durante 2026

De acuerdo con los reportes más recientes de Reuters, AFP, Europa Press y autoridades europeas, el impacto de los incendios en Europa incluye:

Más de 300 mil personas evacuadas , principalmente en España y Francia

, principalmente en y Al menos una decena de personas fallecidas , además de numerosos heridos

, además de numerosos heridos Miles de bomberos desplegados con apoyo de aeronaves y del Mecanismo Europeo de Protección Civil

desplegados con apoyo de aeronaves y del Más de 254 mil hectáreas quemadas en la Unión Europea durante 2026, según el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea

El sistema europeo Copernicus indicó que la temporada de incendios forestales de 2026 se encuentra entre las más severas registradas en los últimos años. Aunque la superficie afectada todavía no supera el récord alcanzado en 2025, ya rebasa el promedio observado entre 2006 y 2025.

La ONU y la OMS señalaron que el aumento de las temperaturas asociado al cambio climático incrementa la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, además de elevar los riesgos para la salud por la exposición al humo y a las partículas contaminantes.

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