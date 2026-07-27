Tiroteo en festival gastronómico en Seattle dejó al menos 2 muertos y 5 heridos

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Foto: Reuters

Un tiroteo dejó al menos dos personas muertas y cinco heridas este domingo en el Seattle Center, mientras se realizaba el festival gastronómico Bite of Seattle, en la ciudad estadounidense de Seattle.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Seattle, las dos víctimas mortales fueron declaradas sin vida en el lugar pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, mientras que las cinco lesionadas fueron trasladadas a hospitales locales. Entre ellas hay un niño de 2 años, así como una mujer de 56 años que fue reportada en estado grave por el Harborview Medical Center.

Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area. — Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026

De acuerdo con reportes, las heridas provocadas por los disparos afectaron a víctimas en brazos, piernas y abdomen. Las autoridades no dieron a conocer la identidad de los afectados ni confirmaron, por el momento, la detención de algún sospechoso.

La Policía de Seattle pidió a la población evitar acercarse a la zona mientras continuaban las investigaciones.

At least 6 people injured in shooting at Seattle Center in Washington state. – KOMO citing witnesses pic.twitter.com/hKOuneYfmF — Open Source Intel (@Osint613) July 27, 2026

Mientras que testigos relataron escenas de pánico tras escuchar varias detonaciones cerca de las 18:00 horas, cuando el festival reunía a cientos de asistentes. Algunas personas corrieron desesperadas para ponerse a salvo, mientras otras quedaron tendidas en el suelo.

El Bite of Seattle es uno de los eventos públicos más grandes de la ciudad y este año reunió a miles de visitantes con más de 300 puestos de comida y artículos promocionales.

El Seattle Center, donde ocurrió la balacera, también alberga la Space Needle y diversos museos, por lo que es una de las zonas turísticas y culturales más visitadas de la ciudad.

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