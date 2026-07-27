De la Espriella anuncia cierre de 14 representaciones de Colombia en el mundo, entre ellas Cuba y Nicaragua

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Foto: AFP/Ilustrativa

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, manifestó este domingo su intención de poner en marcha un proceso de “optimización” de las embajadas, consulados y misiones diplomáticas del país alrededor del mundo, anunciando como primer paso el cierre de 14 legaciones, así como la suspensión de la apertura de la sede prevista en Palestina.

“Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia”, consideró en un discurso emitido en directo a través de sus redes sociales en el que anunció su decisión de emprender el referido “proceso de optimización” de las representaciones del país latinoamericano por todo el globo.

Una semana de trabajo sin descanso para dejar listo el Gobierno de la Patria Milagro.



Consolidamos una alianza histórica con CAF que traerá USD 9.000 millones para infraestructura, seguridad, salud, educación y desarrollo; seguimos conformando un gabinete elegido por mérito y no… pic.twitter.com/SUhOHGB3H4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 27, 2026

Como pasos de la primera etapa de dicho proceso, De la Espriella especificó que cerrará 14 embajadas de Colombia:

Argelia

Azerbaiyán

Barbados

Cuba

República Checa

Etiopía

Ghana

Haití

Hungría

Malasia

Nicaragua

Rumanía

Senegal

Sudáfrica

A la vez, puso el foco sobre Cuba y Nicaragua advirtiendo que con tales países romperá relaciones diplomáticas porque, defendió, su Ejecutivo no mantendrá “vínculo alguno con tiranías”. En cambio, “con el resto de países y organismos, Colombia mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención” a sus connacionales “mediante esquemas de representación concurrente (…) desde otras embajadas de la región”.

Al hilo, el dirigente entrante refirió su idea de ordenar la suspensión de la apertura de la embajada en Palestina que, apuntó, “nunca llegó a entrar en funcionamiento”, a la vez que defendió que hay legaciones que deben ser unificadas.

“Hay embajadas que además se deben unificar. Por ejemplo, en París tenemos la embajada en Francia y en la Unesco. Hay que unificar la misión, al igual que Roma. En Roma tenemos embajada en Italia y en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Será una sola”, señaló.

Finalmente, el líder ultraderechista que tomará posesión del cargo el próximo 7 de agosto anunció que, en aras de fortalecer la presencia de su país “donde existen verdaderas oportunidades estratégicas”, abrirá la embajada en Jerusalén, así como una nueva legación en Nigeria que, indicó, “permitirá reorganizar y hacer más eficiente” la presencia diplomática colombiana en África.

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