Incendios en España y Francia dejan más de 325 mil evacuados; fuego sigue fuera de control por ola de calor
Los incendios forestales en España y Francia mantienen en alerta a las autoridades europeas tras consumir decenas de miles de hectáreas, destruir viviendas y provocar la evacuación de más de 325 mil personas.
Mientras España enfrenta el que ya es considerado el mayor incendio forestal de su historia reciente, en Francia los bomberos combaten una peligrosa “tormenta de fuego” que avanza cerca de la ciudad de Burdeos.
España enfrenta el mayor incendio forestal de su historia reciente
En España, el fuego ha arrasado cerca de 77 mil hectáreas, de las cuales unas 50 mil corresponden a un incendio en la provincia de Ávila, al noroeste de Madrid.
Además, varios focos activos en la región de Madrid y provincias cercanas amenazan con unirse en un gran incendio alrededor de la capital, situación que obligó a evacuar a unas 60 mil personas.
La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, calificó el siniestro como “el mayor incendio forestal de la historia reciente” del país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que aún quedan “horas complejas”, mientras que el rey Felipe VI lamentó la pérdida de un “patrimonio natural incalculable” durante una visita a los centros de atención para evacuados.
Otro incendio en Castellón también obligó al desalojo de al menos 15 mil personas.
Francia combate una “tormenta de fuego” cerca de Burdeos
En Francia, los equipos de emergencia enfrentan un fenómeno conocido como “tormenta de fuego”, que vuelve prácticamente incontrolables las llamas debido a las altas temperaturas y las intensas corrientes de aire.
El incendio se localiza a unos 15 kilómetros de Burdeos, una de las principales ciudades del suroeste del país y centro de la región vinícola de Gironda.
Las imágenes muestran viviendas reducidas a cenizas y vehículos completamente calcinados en localidades como Le Porge, mientras miles de bomberos, apoyados por mil 500 militares y mil 200 policías, trabajan para contener el avance del fuego.
Las autoridades francesas informaron que actualmente combaten entre 30 y 40 incendios simultáneos, que este año ya han afectado 115 mil hectáreas.
Ola de calor podría agravar la emergencia
Las autoridades francesas alertaron que una nueva ola de calor, con temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius, podría intensificar los incendios durante los próximos días.
Especialistas señalan que la combinación de sequía, olas de calor extremas y el cambio climático ha incrementado la inflamabilidad de los bosques europeos, favoreciendo incendios de mayor intensidad y extensión.
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