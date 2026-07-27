Incendios en España y Francia dejan más de 325 mil evacuados; fuego sigue fuera de control por ola de calor

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Foto: AFP

Los incendios forestales en España y Francia mantienen en alerta a las autoridades europeas tras consumir decenas de miles de hectáreas, destruir viviendas y provocar la evacuación de más de 325 mil personas.

Mientras España enfrenta el que ya es considerado el mayor incendio forestal de su historia reciente, en Francia los bomberos combaten una peligrosa “tormenta de fuego” que avanza cerca de la ciudad de Burdeos.

🇫🇷 | Un centro ecuestre en el suroeste de Francia liberó a varios caballos mientras intentaba evacuarlos en medio de los incendios forestales que azotan la región. pic.twitter.com/x2u7vQlwkp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 26, 2026

España enfrenta el mayor incendio forestal de su historia reciente

En España, el fuego ha arrasado cerca de 77 mil hectáreas, de las cuales unas 50 mil corresponden a un incendio en la provincia de Ávila, al noroeste de Madrid.

Así se encuentra el incendio de la Serra de Espadá en Castellón en el que hay más de 14 pueblos desalojados. pic.twitter.com/dmKyxgiQki — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) July 26, 2026

Además, varios focos activos en la región de Madrid y provincias cercanas amenazan con unirse en un gran incendio alrededor de la capital, situación que obligó a evacuar a unas 60 mil personas.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, calificó el siniestro como “el mayor incendio forestal de la historia reciente” del país.

EL FUEGO SIGUE AVANZANDO HACIA LO INSOSTENIBLE. De acuerdo con@Geopolitik_2030, la situación con los incendios en España cada vez se complica más y es una coyuntura excepcionalmente grave, con cifras que superan con creces las de años anteriores y que han llevado al Gobierno a… — Lourdes M. Molina Navarro (@lmolina6) July 26, 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que aún quedan “horas complejas”, mientras que el rey Felipe VI lamentó la pérdida de un “patrimonio natural incalculable” durante una visita a los centros de atención para evacuados.

Otro incendio en Castellón también obligó al desalojo de al menos 15 mil personas.

Más de 250 mil personas fueron evacuadas en Francia y España debido a voraces incendios forestales que obligaron incluso a recortar la etapa final del Tour de Francia para redirigir los recursos de emergencia. pic.twitter.com/fAhsXslVQR — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) July 27, 2026

Francia combate una “tormenta de fuego” cerca de Burdeos

En Francia, los equipos de emergencia enfrentan un fenómeno conocido como “tormenta de fuego”, que vuelve prácticamente incontrolables las llamas debido a las altas temperaturas y las intensas corrientes de aire.

El incendio se localiza a unos 15 kilómetros de Burdeos, una de las principales ciudades del suroeste del país y centro de la región vinícola de Gironda.

El impresionante megaincendio forestal que amenaza Burdeos (Francia)



Los incendios forestales ya no solo amenazan pueblecitos abandonados en medio del monte. Ya amenazan grandes ciudades en las que viven millones de personas. Lo hemos visto estos días en Madrid, lo estamos… pic.twitter.com/fE6mBaqZ0G — PacoCastañares (@PacoCastanares) July 26, 2026

Las imágenes muestran viviendas reducidas a cenizas y vehículos completamente calcinados en localidades como Le Porge, mientras miles de bomberos, apoyados por mil 500 militares y mil 200 policías, trabajan para contener el avance del fuego.

Las autoridades francesas informaron que actualmente combaten entre 30 y 40 incendios simultáneos, que este año ya han afectado 115 mil hectáreas.

A long and difficult night passed as a large wildfire forced the evacuation of 16,000 people in La Vall d’Uixo, Castellón Province, Valencia, Spain. pic.twitter.com/CqDMfpyBri — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 26, 2026

Ola de calor podría agravar la emergencia

Las autoridades francesas alertaron que una nueva ola de calor, con temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius, podría intensificar los incendios durante los próximos días.

Especialistas señalan que la combinación de sequía, olas de calor extremas y el cambio climático ha incrementado la inflamabilidad de los bosques europeos, favoreciendo incendios de mayor intensidad y extensión.

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