Inflación de Estados Unidos baja a 3.5% por caída de la gasolina; conflicto en Medio Oriente mantiene incertidumbre

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Inflación en EE. UU. Foto: AFP.

La inflación de Estados Unidos se desaceleró a 3.5% en junio, de acuerdo con los datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

El descenso estuvo relacionado principalmente con la baja en los precios de la gasolina durante el mes, aunque los mercados mantienen la expectativa de que la Reserva Federal pueda aumentar las tasas de interés más adelante debido al comportamiento de la inflación y a la evolución del conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo evolucionó la inflación de Estados Unidos en junio?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 3.5% en los 12 meses hasta junio, luego de registrar un incremento anual de 4.2% en mayo, que había sido el mayor avance interanual desde abril de 2023.

En términos mensuales, el IPC disminuyó 0.4% durante junio, después de haber registrado un aumento de 0.5% en mayo.

Los datos difundidos por la Oficina de Estadísticas Laborales muestran una desaceleración mayor a la esperada por el mercado. Sin embargo, el nivel de inflación continúa por encima del objetivo de estabilidad de precios que mantiene la Reserva Federal.

La gasolina impulsó la desaceleración del IPC

El principal factor detrás de la disminución de la inflación fue la reducción en los precios de la gasolina, que retrocedieron desde niveles máximos de varios años después de la entrada en vigor del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán durante el mes pasado.

No obstante, ese escenario cambió en los últimos días. La tregua se rompió tras ataques contra buques cisterna comerciales en el estrecho de Ormuz, situación que derivó en nuevos enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán.

Como consecuencia, el precio de la gasolina comenzó a aumentar nuevamente. De acuerdo con datos del grupo AAA, el promedio nacional pasó de 3.79 dólares por galón la semana anterior a 3.86 dólares por galón este martes.

Al mismo tiempo, los precios internacionales del petróleo alcanzaron su nivel más alto en cuatro semanas después de que el presidente Donald Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el suministro mundial de petróleo.

La inflación subyacente también mostró una desaceleración

El reporte indica que, excluyendo los componentes de alimentos y energía, la denominada inflación subyacente se ubicó en 2.6% anual durante junio, frente al 2.9% registrado en mayo.

En la comparación mensual, este indicador permaneció sin cambios luego de haber aumentado 0.2% el mes previo.

La inflación subyacente es uno de los indicadores que sigue la Reserva Federal para evaluar la evolución de los precios, debido a que elimina elementos con mayor volatilidad.

Reserva Federal mantiene la atención sobre la inflación

El banco central estadounidense utiliza el índice de precios de gastos de consumo personal como referencia para su objetivo de inflación de 2%, nivel que no se observa desde principios de 2021.

Las actas correspondientes a la reunión de política monetaria del 16 y 17 de junio, publicadas la semana pasada, mostraron que entre los responsables de la política monetaria aumentó la preocupación por la evolución de la inflación.

En esa reunión, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en un rango de 3.50% a 3.75%. Sin embargo, las proyecciones difundidas por el banco central reflejaron un mayor consenso sobre la posibilidad de un incremento en las tasas durante 2026.

Antes de conocerse el dato de inflación de junio, los mercados financieros estimaban una probabilidad cercana al 51.9% de que la Reserva Federal aumente los costos de endeudamiento durante su reunión de política monetaria programada para los días 15 y 16 de septiembre, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME.

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