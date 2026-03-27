Influencer turca muere tras lanzarse de un puente; video

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Influencer turca muere tras lanzarse de un puente. Foto: Archivo

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que la influencer turca Kübra Karaaslan, de 21 años, se lanza desde un puente de gran altura, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y seguidores. De acuerdo con medios locales, la joven había eliminado previamente sus cuentas digitales sin explicación, lo que incrementó la incertidumbre antes de confirmarse su fallecimiento.

Video del momento se vuelve viral

De acuerdo con medios locales, las imágenes, captadas por personas que se encontraban en el lugar, muestran a la joven balanceándose antes de caer al vacío, mientras levanta una mano instantes previos al salto. El material comenzó a circular horas después del incidente, acumulando miles de reproducciones y reacciones.

Usuarios en distintas plataformas han expresado sorpresa y consternación ante la difusión del video, que rápidamente se volvió viral debido al impacto del suceso.

Actividad en redes y desaparición previa

Previo al incidente, seguidores de Kübra Karaaslan habían notado su ausencia en redes sociales, así como la eliminación de su contenido digital, lo que generó especulación. La joven era conocida por compartir videos sobre su vida cotidiana, con mensajes optimistas y contenido enfocado en su día a día.

Su perfil proyectaba un estilo de vida activo y cercano a sus seguidores, lo que contrasta con la naturaleza del hecho que posteriormente se confirmó.

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