GENERANDO AUDIO...

Irán. Foto: AFP.

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles de 25% a todo país que haga negocios con Irán puso en jaque a los socios comerciales de Teherán.

Esto ocurre mientras continúan las protestas antigubernamentales en Irán y aumenta el número de muertos. Un funcionario iraní reveló a Reuters que 2 mil personas han perdido la vida desde el 28 de diciembre, fecha en que iniciaron las movilizaciones en Teherán.

Naciones que más comercian con Irán

De acuerdo con la base de datos económicos Trading Economics, el principal socio comercial de Irán es China, con 36% de sus exportaciones totales y 34% de sus importaciones.

Tras el anuncio de Trump, Pekín anunció que protegerá sus derechos e intereses.

“Siempre hemos creído que no hay ganadores en una guerra arancelaria, y China protegerá decididamente sus legítimos derechos e intereses”, declaró en conferencia de prensa la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

Otras de las naciones que también figuran como importantes socios comerciales de Teherán son:

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

Irak

Estos cuatro países concentran una parte relevante del intercambio comercial iraní y figuran de manera constante entre los destinos más importantes de sus exportaciones y los principales orígenes de sus importaciones.

La información coloca a estas naciones como actores clave en la relación económica de Irán con el exterior, al ser sus socios comerciales más destacados según los registros disponibles en dicha plataforma especializada en datos económicos.

¿Qué es lo que más exporta e importa Irán?

Entre lo que más vende al exterior destacan los polímeros de etileno, el mineral de hierro, los alcoholes acíclicos, el gas petróleo y el cobre refinado. En contraste, lo que más compra son teléfonos, piezas y accesorios para vehículos, maíz, soja y cuerpos de vehículos.

Las exportaciones de Irán están concentradas en materias primas y productos industriales y se distribuyen de la siguiente manera:

Polímeros de etileno (1.85 mil millones de dólares) Mineral de hierro (1.3 mil millones) Alcoholes acíclicos (871 millones) Gas de petróleo (631 millones) Cobre refinado (560 millones)

Las importaciones de Irán se concentran en tecnología, alimentos y partes automotrices y se distribuyen de la siguiente manera:

Teléfonos (3,34 mil millones de dólares) Vehículos de motor, piezas y accesorios (1,27 mil millones) Maíz (1,27 mil millones) Soja (1,24 mil millones) Carrocerías para vehículos de motor (1 mil millones)

Al comparar qué exporta Irán y qué importa Irán, se observa que el país vende principalmente materias primas y productos industriales, mientras que compra tecnología, alimentos y componentes para vehículos. Esta diferencia muestra el tipo de bienes que produce internamente y aquellos que necesita adquirir en el exterior para cubrir su demanda interna y su industria.

¿Por qué Trump amenaza a socios comerciales de Irán con 25% de aranceles?

En un intento de apretar al gobierno de Irán, que ha reprimido las protestas desde su inicio el pasado 28 de diciembre, el presidente Trump amenazó con imponer aranceles de 25% a quien haga negocios con Teherán, anunció que publicó la noche del lunes en su cuenta de Truth Social.

La amenaza arancelaria no se limita al ámbito comercial, sino una herramienta geopolítica y de sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Irán.

Busca, entre otras cosas, aislar económica y diplomáticamente, aumentar la presión sobre su gobierno en medio de una crisis interna, y forzar a otros países a reconsiderar sus relaciones con Teherán para no perder acceso preferencial al mercado estadounidense.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento