Rusia y China intentan mantienen presencia en la región. Foto: AFP.

Las principales potencias del mundo, entre ellas Estados Unidos, intentan controlar el estrecho de Groenlandia, Islandia y Reino Unido (GIUK, por sus siglas en inglés), debido a su importancia para el cruce entre el océano Ártico y Atlántico.

El estrecho de GIUK es un paso marítimo crucial entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido, de acuerdo con Deutsche Welle (DW). Por dicha ruta cruzan los barcos o submarinos que viajan del Ártico al Atlántico.

Según DW, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) temía que los submarinos soviéticos atravesaran la zona sin ser detectados. En consecuencia, la alianza militar desplegó sistemas de vigilancia submarina.

Actualmente, el estrecho de GIUK tiene una mayor relevancia debido a que el hielo del Ártico se está derritiendo por el cambio climático. Eso permite la posible apertura de nuevas rutas marítimas.

Por eso, la actividad militar en la zona ha incrementado. El medio citado indicó que las fuerzas militares de Estados Unidos y de otros países de la OTAN realizan una guerra antisubmarina, ya que submarinos rusos de propulsión nuclear atraviesan la región.

De igual forma, cerca del estrecho de GIUK existe una estación científica de origen chino, “sospechosa de tener vínculos con el ámbito militar”.

La presión de Donald Trump

Desde que asumió por segunda vez el gobierno en 2024, el presidente Donald Trump manifestó su interés por anexar a Groenlandia a Estados Unidos, con lo que dominaría las rutas marítimas del estrecho de GIUK. Ha insistido con dicha intención desde que intervino en Venezuela para extraer al depuesto presidente Nicolás Maduro.

A bordo del Air Force One, Donald Trump declaró el 12 de enero de este 2026 que Groenlandia será de Estados Unidos de “una forma y otra”.

“Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase.”

Además, señaló que necesitan de Groenlandia para la “seguridad” estadounidense. Sin embargo, el miembro del Fondo Marshall Alemán de Estados Unidos, Ian Lesser, ha cuestionado este argumento.

Lesser declaró a Euronews que Washington ya tiene dispositivos de seguridad en la isla. En cambio, consideró que Donald Trump apunta a la explotación de los recursos naturales.

“El presidente pone mucho énfasis en los recursos, los recursos minerales, los recursos energéticos y las oportunidades comerciales”, destacó.

Los países de la OTAN se han opuesto a los amagos de Donald Trump sobre anexar a Groenlandia. Insistieron en que debe respetar los acuerdos ya establecidos.

El 13 de enero, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, lamentó la presión ejercida por el mandatario norteamericano.

Acompañado de Mette Frederiksen, su homologa danesa, Jens-Frederik declaró que optan por seguir perteneciendo a Dinamarca.

“Nos enfrentamos a una crisis geopolítica, y si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca”, declaró.

