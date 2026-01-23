Inicia en Emiratos Árabes Unidos reunión trilateral de Ucrania, Rusia y EE. UU. por la paz

Rusia sostiene este viernes una reunión “trilateral” sobre “seguridad” con representantes ucranianos y estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos; lo informó desde ayer el Kremlin tras una reunión “útil” en Moscú del presidente Vladimir Putin y el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff.

“Se acordó que hoy mismo se celebrará en Abu Dabi la primera reunión de un grupo de trabajo trilateral encargado de cuestiones de seguridad”, aseguró a la prensa el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, al subrayar que la reunión entre Putin y Witkoff el jueves fue “útil en todos los sentidos”.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO….

