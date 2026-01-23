Japón disuelve Parlamento y convoca elecciones anticipadas para febrero

GENERANDO AUDIO...

Japón disuelve Parlamento; tendrán elecciones anticipadas. Foto: AFP

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disolvió este viernes el Parlamento, lo que abre el camino a elecciones legislativas anticipadas programadas para el 8 de febrero, amparada en los altos índices de popularidad de su gabinete.

La decisión se formalizó cuando el presidente de la Cámara Baja leyó la carta oficial de disolución, mientras los legisladores coreaban el tradicional grito de “banzai”. Con este movimiento, Takaichi busca reforzar su mayoría parlamentaria y obtener un mandato más sólido para su agenda económica y de seguridad.

Sanae Takaichi busca fortalecer su mayoría en Japón

La primera mujer en gobernar Japón había adelantado el lunes su intención de convocar a elecciones, con el objetivo de obtener respaldo ciudadano a sus políticas para proteger a los hogares del aumento del costo de la vida y aumentar el gasto en defensa.

Actualmente, la coalición gobernante integrada por el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de la Innovación de Japón (JIP) cuenta con una mayoría ajustada en la Cámara Baja. Takaichi confía en que el apoyo a su gabinete se traduzca en mejores resultados electorales, pese a bajos niveles de aprobación y escándalos recientes.

Expertos advierten que el panorama no es del todo claro. Hidehiro Yamamoto, profesor de política de la Universidad de Tsukuba, señaló que no está garantizado que la popularidad del gabinete se refleje en votos para el PLD. El tema central para los votantes, dijo, será la inflación.

Inflación y costo de la vida, clave en las elecciones

Datos oficiales mostraron que la inflación en Japón se desaceleró en diciembre al 2.4% interanual, frente al 3% de noviembre. La disminución fue gracias a subsidios gubernamentales a la electricidad y el gas. Sin embargo, el nivel sigue por encima del objetivo del 2% del banco central.

El descontento por el aumento de precios fue un clave en la caída del ex primer ministro Shigeru Ishiba, a quien Takaichi sustituyó en octubre. Productos básicos como el arroz se convirtieron en símbolo del malestar; su precio subió más del 34% en diciembre respecto al año anterior.

Para enfrentar este escenario, el gabinete aprobó un presupuesto récord de 122.3 billones de yenes para el año fiscal que inicia en abril de 2026. No obstante, la oposición advierte que la disolución del Parlamento podría retrasar su aprobación.

