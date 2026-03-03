Innecesaria, guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, pues está cambiando el equilibrio en la región

GENERANDO AUDIO...

El conflicto en Medio Oriente es una guerra innecesaria que está modificando el equilibrio de poder en la región, aseguró la especialista Mónica Laborda Sánchez, quien señaló que la ofensiva de gran escala reescribe el balance de amenazas y alianzas regionales, particularmente en el Golfo Pérsico, donde países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar enfrentan nuevos retos de seguridad y replantean su dependencia de la protección estadounidense.

Además, advirtió que Turquía mantiene una posición diplomática delicada como miembro de la OTAN, mientras la región en su conjunto muestra signos de fragmentación.

Mientras que explicó que el momento actual responde a tres factores principales: las negociaciones fallidas sobre el programa nuclear iraní, la crisis interna en Irán y la decisión de Estados Unidos de sumarse a los ataques. Recordó que Irán posee capacidades nucleares significativas, lo que mantiene encendidas las alertas internacionales, y mencionó que incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, ha subrayado la gravedad del tema. Además, destacó el desgaste interno del régimen iraní tras meses de protestas sociales y una severa crisis económica.

