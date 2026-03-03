Lo que ha pasado en Medio Oriente en las últimas horas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

GENERANDO AUDIO...

Nuevos ataques se registraron en toda la región de Medio Oriente, incluidos bombardeos israelíes en el Líbano y un ataque con dron contra la embajada de Estados Unidos en Riad, la capital de Arabia Saudita.

La guerra entra en su cuarto día tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán durante el fin de semana, que desencadenaron ofensivas de represalia iraníes en toda la región.

¿Qué ha pasado en Medio Oriente en las últimas horas?

A continuación, los últimos desarrollos de la guerra en Oriente Medio.

Israel responde a ataques

A primera hora del martes, el ejército israelí dijo que trabajaba en interceptar una ola masiva de misiles lanzados desde Irán que apuntaban a múltiples localidades, incluida Jerusalén.

El ejército “identificó misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del estado de Israel. Los sistemas defensivos operan para interceptar esta amenaza”, dijo la fuente militar.

A la vez, el primer ministro Benjamín Netayahu aseguró que el conflicto con Irán “no será una guerra interminable”, sino más bien “una acción rápida y decisiva”.

Explosiones en Riad

Se registraron dos fuertes explosiones en el oeste de la capital saudí, Riad, donde hay numerosas embajadas y residencias diplomáticas, según informaron cuatro testigos la madrugada del martes a la AFP.

El Ministerio de Defensa saudí informó de un incendio limitado en la embajada estadounidense tras un ataque con dos drones. El presidente Donald Trump aseguró que “pronto” se sabrá cuál será la respuesta de Estados Unidos a ese ataque.

En tanto, el ejército de Qatar interceptó dos misiles balísticos, según el Ministerio de Defensa del país. Más temprano, la misma fuente dijo en un comunicado que derribó dos bombarderos provenientes de Irán, cuando la república islámica amplió sus objetivos en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita a infraestructuras de petróleo y gas.

Israel ataca a Hezbolá

El ejército israelí reivindicó el martes nuevos ataques contra Hezbolá en Beirut, capital de Líbano, luego de advertir que seguiría su campaña contra el grupo islamista proiraní.

“Se han alcanzado más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzamisiles” en Líbano, afirmó.

Por su parte, Hezbolá dijo el martes que su ataque con cohetes y drones contra Israel fue un “acto defensivo”, luego de más de un año de golpes israelíes en medio de un cese al fuego.

EE. UU. urge a dejar la región

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Medio Oriente a “irse ahora” de la región, según un mensaje en redes sociales de Mora Namdar, asistente para asuntos consulares.

La nota advierte de “serios riesgos de seguridad” en 14 países, incluyendo Baréin, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Kuwait, Arabia Saudita, Siria, entre otros.

Irán incendiará “cualquier barco” en Ormuz

Mientras tanto, un general de la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó el lunes con “incendiar cualquier barco” que trate de pasar por el estrecho de Ormuz, paso clave para el transporte de petróleo y gas.

“También atacaremos los oleoductos y no permitiremos que salga ni una sola gota de petróleo de la región”, dijo el general Sardar Jabbari en una publicación en el canal de Telegram de la Guardia iraní.

Israel iba a atacar

Estados Unidos atacó a Irán “de manera preventiva” tras enterarse de que Israel iba a lanzar un ataque, lo que habría significado represalias contra las fuerzas estadounidenses, dijo el lunes el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas”, declaró Rubio a los periodistas.

Más de mil 250 objetivos alcanzados

Estados Unidos afirma que en las primeras 48 horas de la guerra contra Irán alcanzó más de mil 250 objetivos.

Incluyen centros de mando y control, bases de misiles balísticos, naves de la armada iraní, y sitios de misiles antibuque, según una hoja de datos publicada por el Comando Central (Centcom) a cargo de las operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio.

Trump advierte de una guerra larga

Trump dijo que los ataques de su país a Irán pueden durar más de lo previsto, cuando su gobierno trata de contrarrestar las críticas sobre cuáles son los objetivos de esta guerra. En sus primeras declaraciones sobre el tema desde el inicio de la guerra, el presidente señaló cuatro objetivos clave.

“Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán”, declaró el mandatario, quien añadió que “segundo, estamos aniquilando su Armada”.

“Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear”, continuó, para concluir que, “por último, estamos garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras”.

Fuerzas terrestres

Estados Unidos ha estado acumulando fuerzas en Oriente Medio “para reforzar la disuasión y proporcionar al presidente opciones creíbles en caso de que se requiera actuar”, explicó el lunes el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine.

“No me acobardo respecto a tropas en el terreno, como todos esos presidentes que dicen: ‘No habrá tropas en el terreno’. Yo no digo eso”, declaró Trump al New York Post.

