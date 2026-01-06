GENERANDO AUDIO...

Nevadas en Francia dejan 5 muertos. Foto: AFP

Un intenso temporal de nieve y hielo ha paralizado gran parte de Europa occidental este inicio de enero. Según el último balance de las autoridades francesas, al menos cinco personas han muerto en accidentes de tráfico provocados por el mal tiempo. El fenómeno, que el gobierno de Francia admite haber subestimado, ha provocado la cancelación de cientos de vuelos y el colapso de trenes en Francia, Reino Unido y Países Bajos.

Accidentes mortales en las carreteras francesas

La nieve y las placas de hielo han sido letales en las últimas 48 horas. Estos son los incidentes reportados por la gendarmería:

Región de París: En Presles-en-Brie, un camión perdió el control y chocó contra una furgoneta, dejando un fallecido. En Perreux-sur-Marne, un vehículo cayó al río Marne tras patinar sobre el asfalto, provocando una segunda muerte.

En Presles-en-Brie, un camión perdió el control y chocó contra una furgoneta, dejando un fallecido. En Perreux-sur-Marne, un vehículo cayó al río Marne tras patinar sobre el asfalto, provocando una segunda muerte. Suroeste de Francia: Este martes se registraron tres muertes adicionales en el departamento de Landes debido a colisiones provocadas por el pavimento congelado cerca de la frontera con España.

El ministro de Transporte, Philippe Tabarot, reconoció públicamente que los servicios meteorológicos subestimaron la magnitud de la nevada, lo que dificultó la prevención.

Caos en el transporte: vuelos y trenes afectados

El temporal no solo impactó en las carreteras, sino que bloqueó los principales nodos de comunicación europeos:

París (CDG y Orly): Las aerolíneas se vieron obligadas a reducir su operatividad en un 15% debido a la acumulación de nieve en las pistas.

Las aerolíneas se vieron obligadas a reducir su operatividad en un debido a la acumulación de nieve en las pistas. Ámsterdam-Schiphol: La situación fue crítica en Países Bajos, con la cancelación de 700 vuelos, lo que representa más de la mitad del tráfico programado.

El servicio de Eurostar, que conecta Ámsterdam con Londres y París, fue suspendido temporalmente. Aunque en París el metro y los autobuses de la RATP han recuperado la normalidad este martes, la red de trenes de larga distancia (SNCF) sigue operando con restricciones de velocidad en el oeste del país.

Previsión meteorológica para las próximas horas

Pese a que Météo-France ha levantado la alerta roja en 26 departamentos, la situación de riesgo no ha terminado, pues se esperan nuevas nevadas y lluvias heladas para este miércoles 7 de enero en gran parte del norte de Francia. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones si se viaja por carretera y consultar el estado de los vuelos antes de acudir a los aeropuertos.

