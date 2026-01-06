María Corina Machado promete regresar a Venezuela lo antes posible

GENERANDO AUDIO...

María Corina Machado señaló que regresará pronto a Venezuela. Foto: AFP

Este lunes, María Corina Machado, líder opositora y nobel de la Paz venezolana, prometió regresar a su país lo antes posible. Además, arremetió contra Delcy Rodríguez, presidenta interina que tomó protesta este mismo día.

Machado señaló que Rodríguez “es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico” en Venezuela. Además, agregó que Rodríguez es “rechazada” por el pueblo venezolano y que la oposición ganará las elecciones planeadas.

En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda

Asimismo, Machado también afirmó que Venezuela libre se convertirá en el centro energético de América, y prometió “desmantelar todas las estructuras criminales” que han perjudicado a los venezolanos.

Donal Trump, abierto a negociar con Delcy Rodríguez

Luego de la captura de Maduro, por su parte, Donald Trump se mostró dispuesto a trabajar con Rodríguez siempre y cuando se cumpla con los objetivos de Estados Unidos, en su intención de reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses.

