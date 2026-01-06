Venezolanos en México rechazan a Delcy Rodríguez como presidenta

GENERANDO AUDIO...

Venezolanos exiliados en México expresaron su rechazo a que Delcy Rodríguez asuma la presidencia de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, y advirtieron que la estructura de poder y control dentro del país sigue activa. Activistas y representantes de organizaciones señalaron que no existen condiciones reales para una transición democrática inmediata.

Desde la Ciudad de México, voces del exilio venezolano insistieron en que el problema central no es una intervención extranjera, sino la permanencia de redes políticas, militares y criminales que operan dentro de Venezuela desde hace años, incluso tras la salida de figuras clave del régimen.

Farida Acevedo, activista venezolana en México, relató que tuvo que abandonar Valencia, Venezuela, hace 16 años, debido a la persecución contra activistas y opositores políticos. Aseguró que el hostigamiento era constante y que salir del país fue la única opción para proteger su vida.

En México, dijo, encontró un espacio para continuar su lucha por los derechos humanos de los venezolanos exiliados. Tras la captura de Nicolás Maduro, expresó esperanza por una Venezuela libre, pero advirtió que se requiere una acción firme contra Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, a quienes señaló como responsables de sabotear procesos electorales y frenar una salida pacífica.

Alertó también sobre la permanencia de El Cártel de los Soles, al señalar que, aunque se haya detenido a una figura clave, la estructura criminal dentro de Venezuela sigue intacta. Aseguró que sin una fuerza que genere un “miedo creíble”, no es posible consolidar un gobierno de transición.

Sobre las Fuerzas Armadas, explicó que el sistema fue debilitado desde el gobierno de Hugo Chávez, al perder disciplina e imparcialidad. Señaló directamente al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, como integrante del Cártel de los Soles, y dijo no tener expectativa alguna de su actuación.

Por su parte, Edson Martínez, vocero de Comando con Venezuela en México, pidió no centrar el debate en una intervención militar extranjera. Afirmó que la verdadera invasión es la que vive Venezuela desde hace años bajo los gobiernos de Chávez y Maduro.

Ambos coincidieron en que María Corina Machado y Edmundo González representan una esperanza para el país, aunque advirtieron que la transición será difícil, ya que el pueblo respalda el cambio, pero permanece desarmado.

