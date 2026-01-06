Captura de Maduro abre incertidumbre: ¿qué pasará con Padrino y Cabello?

GENERANDO AUDIO...

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos abrió un escenario de confusión e incertidumbre en Venezuela, donde figuras clave del chavismo como Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y Diosdado Cabello, número 2 del régimen, continúan ejerciendo poder, aunque se desconoce desde dónde operan.

En las primeras horas tras el operativo, la expectativa fue alta entre millones de venezolanos dentro y fuera del país. Sin embargo, el ánimo cambió rápidamente luego de declaraciones del presidente Donald Trump, quien evitó reconocer a Edmundo González como presidente electo y lanzó críticas contra María Corina Machado, además de centrar su discurso en el petróleo venezolano.

El internacionalista Fausto Pretelin Muñoz de Cote señaló que la caída de Maduro es una buena noticia, pero advirtió que el manejo posterior del escenario político genera más dudas que certezas, especialmente por el papel que ahora jugará Estados Unidos en el futuro inmediato del país.

Venezuela tras la captura de Maduro: poder, petróleo y confusión

Fausto Pretelin explicó que, pese a la salida de Nicolás Maduro, la estructura del régimen permanece intacta. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez siguen siendo piezas centrales del aparato político y de seguridad, varios de ellos señalados por violaciones graves a derechos humanos.

De acuerdo con el análisis, el operativo estadounidense tuvo como objetivo exclusivo a Maduro. Así lo confirmó el senador Marco Rubio, quien reconoció que la logística para capturar a toda la cúpula habría sido más compleja. No obstante, Estados Unidos mantiene presencia militar en el Caribe como mensaje de presión directa.

El internacionalista advirtió que el enfoque de Washington parece centrarse en el control del petróleo, dejando en segundo plano el tema de derechos humanos, la ONU y el derecho internacional, pese a investigaciones previas que documentan posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen.

Mientras tanto, en Venezuela continúan las detenciones de periodistas y persiste la censura. Incluso sigue vigente un decreto firmado por Maduro que califica como “terroristas” a quienes se manifiesten a favor de la presencia estadounidense.

Para Fausto Pretelin, el riesgo es claro: “Se fue el dictador, pero se quedó la dictadura”. El futuro inmediato dependerá de si se desmonta o no la estructura militar y política que ha sostenido al chavismo durante más de dos décadas.

Por ahora, el destino de Padrino López y Diosdado Cabello sigue siendo una incógnita, en un país donde la transición aún no comienza.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.