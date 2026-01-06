Protestas en Irán dejan al menos 29 muertos y más de mil detenidos

GENERANDO AUDIO...

Protestas en Irán dejan al menos 29 muertos. FOTO: Reuters

Al menos 29 personas muertas y más de mil 200 detenidos es el saldo que han dejado las protestas en Irán desde su inicio, de acuerdo con organizaciones de Derechos Humanos. Las movilizaciones se han extendido por varias provincias del país en medio del deterioro económico y una crisis energética que afecta a millones de ciudadanos.

Las manifestaciones comenzaron a inicios de enero y se han mantenido de forma constante durante más de una semana. A pesar del aumento en la presencia de fuerzas de seguridad, las protestas no han disminuido y continúan registrándose en decenas de ciudades, según reportes oficiales y de organizaciones civiles.

La asociación HRANA, organización de defensa de los Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, informó que durante los primeros siete días de protestas en Irán se contabilizaron 29 fallecidos y 1,203 personas detenidas. El grupo detalló que las manifestaciones han continuado por nueve días consecutivos, con protestas y huelgas en numerosas ciudades del país.

De acuerdo con su balance diario, las movilizaciones se han desarrollado pese a una mayor presencia de fuerzas de seguridad. HRANA señaló que en algunas zonas se han registrado confrontaciones en las calles y el uso de munición real, sin que esto haya frenado la expansión del movimiento.

Alcance nacional de las manifestaciones

HRANA indicó que las protestas se han documentado en al menos 257 lugares, distribuidos en 88 ciudades de 27 provincias de Irán. La organización subrayó que, lejos de reducirse, el alcance geográfico de las movilizaciones se ha mantenido e incluso diversificado, con distintas formas de protesta en todo el país.

Crisis económica, origen del descontento social

La principal causa de las protestas en Irán es la caída del nivel adquisitivo de millones de personas, afectadas por el aumento de precios y los problemas en el suministro energético. Este escenario ocurre en un contexto de mayores presiones y sanciones económicas de Estados Unidos, situación que ha impactado directamente en la economía iraní.

Además, el contexto internacional se ha tensado por los señalamientos hacia el programa nuclear iraní, lo que ha derivado en episodios de violencia como los bombardeos registrados en junio pasado, que dejaron alrededor de mil personas muertas, según los datos mencionados por las organizaciones.

Las organizaciones de Derechos Humanos continúan monitoreando la situación mientras las protestas siguen activas en varias regiones del país.

