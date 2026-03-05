Interpol rescata a 65 menores víctimas de abuso infantil en América Latina

GENERANDO AUDIO...

Operativo Eclipse detiene a 60 agresores sexuales infantiles. Foto: Interpol

Una operación internacional contra la explotación infantil permitió rescatar a 65 menores víctimas de abuso y detener a 60 presuntos agresores sexuales en varios países de América Latina, informó la Interpol.

La investigación, denominada “Operación Eclipse”, se desarrolló entre febrero de 2025 y enero de 2026 y estuvo enfocada en combatir la producción y distribución de material relacionado con abuso y explotación sexual infantil.

De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas rescatadas tenían entre 5 y 13 años, y la mayoría eran niñas, lo que refleja la gravedad del problema en la región.

Los agresores eran personas cercanas a las víctimas

Las investigaciones revelaron que los responsables no respondían a un sólo perfil, ya que entre los agresores identificados había familiares, amigos, vecinos, educadores, depredadores en internet e incluso turistas extranjeros.

Esto demuestra que los abusadores de menores pueden encontrarse en distintos entornos, lo que complica su detección y hace necesaria la cooperación internacional para combatir estos delitos.

Casos detectados en Panamá y República Dominicana

Uno de los casos más relevantes se registró en Panamá, donde la coordinación entre agentes de Interpol y policías judiciales permitió localizar y proteger a una víctima, lo que posteriormente ayudó a identificar otros casos de abuso.

En República Dominicana, las autoridades detuvieron a dos sospechosos por delitos de abuso sexual contra menores, tras detectar material audiovisual relacionado con explotación infantil que involucraba a dos víctimas de entre 10 y 13 años.

Según las investigaciones, una de las detenidas era la propia madre de las víctimas, acusada de permitir los abusos y facilitar los ataques, mientras que el segundo detenido vivía con las menores. Durante el operativo se incautó material explícito que podría vincularse con otras víctimas.

Influencer utilizaba redes sociales para captar víctimas

Otro caso ocurrió en Costa Rica, donde un agresor se hacía pasar por influencer en redes sociales para atraer a menores de edad. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso utilizaba métodos de manipulación, sextorsión y amenazas contra las familias de las víctimas para mantener control sobre ellas.

Cooperación internacional fue clave para desarticular la red

Además de las detenciones mencionadas, autoridades de Panamá y República Dominicana confirmaron la captura de otros dos sospechosos, lo que incluso derivó en procesos de extradición en uno de los casos.

Al concluir la Operación Eclipse, el balance fue de 60 agresores detenidos y 65 menores puestos a salvo, resultado que las autoridades calificaron como un avance significativo en la lucha contra la explotación infantil.

El director ejecutivo de Servicios Policiales de Interpol, Cyril Gout, destacó la importancia de las investigaciones internacionales para frenar este tipo de delitos.

“Investigar casos antiguos no sólo sirve para hacer justicia y proteger a las víctimas, sino también para evitar que se produzcan nuevos daños. La operación Eclipse demuestra que, gracias a la colaboración internacional y a los conocimientos especializados, es posible descubrir abusos cometidos incluso hace años y llevar a los responsables ante la justicia”.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan, ya que existe la posibilidad de identificar más víctimas y responsables relacionados con estas redes de explotación infantil.

