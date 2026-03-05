Guerra se expande: ataques y drones alcanzan Turquía, Azerbaiyán, Chipre y hasta Sri Lanka

GENERANDO AUDIO...

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel se expandió en las últimas horas más allá de Oriente Medio, con incidentes registrados el miércoles y jueves en Sri Lanka, Turquía, Azerbaiyán y Chipre, lo que obliga a varios países a replantear su postura ante el conflicto y aumenta el riesgo de una escalada internacional.

Ataque de submarino estadounidense frente a Sri Lanka

Uno de los episodios más relevantes ocurrió cuando un submarino de Estados Unidos atacó una fragata iraní frente a Sri Lanka, cerca de las costas de India.

El ataque causó la muerte de decenas de marineros iraníes y marcó una primicia para Estados Unidos desde 1945.

La fragata iraní regresaba de una serie de ejercicios militares con la Marina india, en una zona cercana a un país cuya política exterior se describe en ocasiones como de “multialineamiento”, al mantener relaciones con distintas naciones, incluso con algunas enfrentadas entre sí.

Turquía intercepta misil procedente de Irán

Horas después del incidente en el océano Índico, Turquía, miembro de la OTAN, informó que sistemas de defensa aérea de la alianza derribaron un misil balístico procedente de Irán que se dirigía hacia su territorio.

No está claro si el país fue atacado deliberadamente. Sin embargo, el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, comunicó a su homólogo iraní que “toda medida susceptible de provocar una escalada del conflicto debía evitarse”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, descartó que el incidente pudiera activar una respuesta de la OTAN bajo el artículo 5 del tratado.

Drones alcanzan aeropuerto en Azerbaiyán

El jueves, el enclave de Najicheván, en Azerbaiyán, fue alcanzado por dos drones iraníes, uno de ellos en un aeropuerto.

El Gobierno de Bakú advirtió que el ataque no quedaría sin respuesta, aunque Israel negó estar detrás del incidente.

Chipre y Líbano también quedan atrapados en el conflicto

La expansión del conflicto también alcanzó a Chipre, país miembro de la Unión Europea, donde drones se dirigieron contra una base británica en su territorio.

Al mismo tiempo, Líbano quedó involucrado en la guerra tras ataques de Hezbolá, aliado de Irán, contra Israel, que respondió con una invasión al país.

Expertos advierten sobre una “escalada horizontal”

Analistas consideran que estas acciones reflejan una estrategia de ampliación del conflicto.

El centro de investigación estadounidense Soufan Center señaló que la acción de Hezbolá en coordinación con Irán sugiere una voluntad de ampliar el campo de batalla y aumentar la presión sobre Israel.

Este fenómeno es descrito por especialistas como “escalada horizontal”, que consiste en extender la guerra hacia nuevos territorios o mediante nuevas acciones, como el bloqueo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Temor a que más países se sumen a la guerra

Una fuente militar europea señaló que el riesgo es que mecanismos de alianzas arrastren a más países al conflicto por efecto dominó, algo comparable a lo ocurrido durante la Primera Guerra Mundial.

En este contexto, varios países de la Unión Europea, entre ellos Reino Unido, Grecia, Francia y España, enviaron medios militares para apoyar a Chipre.

Entre los escenarios que observan los analistas se encuentra la posible participación de Yemen y de los hutíes, quienes podrían intentar obstaculizar la navegación en el estrecho de Bab el Mandeb o atacar a otros países.

Por ahora, especialistas señalan que no hay una extensión directa del conflicto en esa zona, pero advierten que la evolución de los próximos días será clave para determinar si la guerra seguirá ampliándose.

