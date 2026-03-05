Israel evacuará a turistas mexicanos a través de Egipto por la guerra en Medio Oriente.

GENERANDO AUDIO...

Suman 321 mexicanos evacuados en Medio Oriente. Foto: AFP. Ilustrativa.

Israel evacuará a turistas mexicanos que decidan salir de dicho país por vía terrestre hacia Egipto, debido al conflicto armado en Medio Oriente.

La Embajada de México en Israel informó que el Ministerio de Turismo israelí anunció un servicio gratuito de autobuses que se dirigirán a Taba, la ciudad fronteriza de Egipto, el próximo viernes 6 de marzo.

Los autobuses saldrán en los siguientes puntos:

Salida desde Tel Aviv: 08:00 AM – Savidor Center Train Station Parking Lot

Salida desde Jerusalén: 08:00 AM – Arena Parking Lot

Las y los turistas mexicanos que estén interesados en dejar Israel deben registrarse obligatoriamente en el siguiente enlace durante este jueves 5 de marzo.

Además, la Embajada precisó que las y los turistas deberán cubrir los pagos por trámites migratorios y visa egipcia en Taba.

Suman 321 mexicanos evacuados por guerra en Medio Oriente

Hasta la mañana de este 5 de marzo, sumaban 321 mexicanos evacuados de Medio Oriente por rutas terrestres seguras, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Estos turistas o residentes se encontraban en Israel, Jordania, Emiratos Árabes, Irán, Líbano y Qatar. Por el momento, no hay ningún mexicano “afectado físicamente”.

“Es probable que el número siga aumentando toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas, y que algunos países han abierto total o parcialmente sus espacios aéreos”, informó.

Ante esto, la SRE aseguró que las embajadas mexicanas de Medio Oriente siguen operando en estado de alerta por la guerra. También mantienen un contacto permanente con los connacionales que están en dicha región.

