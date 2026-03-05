La guerra entre EE. UU. e Israel vs Irán crece: van 17 países involucrados; Europa está en alerta

GENERANDO AUDIO...

Guerra se extiende a 18 países; Europa está en alerta. AFP

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel se ha extendido a 17 países tras una serie de ataques con misiles y drones iraníes, así como operaciones militares realizadas por Estados Unidos e Israel. El conflicto, que comenzó el sábado con bombardeos contra territorio iraní, se ha ampliado hacia varios países de Medio Oriente y Europa, de acuerdo con reportes oficiales y declaraciones de autoridades.

Los ataques iraníes comenzaron después del asesinato del líder supremo Alí Jamenei, ocurrido durante el primer día de ofensivas estadounidenses e israelíes. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las operaciones militares tenían como objetivo evitar una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y frenar el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán.

Desde el inicio de la ofensiva, Irán ha respondido con lanzamientos de misiles y drones contra territorios que albergan bases militares estadounidenses o mantienen alianzas con Washington.

Lista de países involucrados en la guerra

Hasta el momento, el conflicto incluye a 17 países que han participado directamente en operaciones militares, han sido alcanzados por ataques o han desplegado sistemas de defensa ante la escalada.

Los países involucrados son:

Israel Estados Unidos Irán Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Baréin Qatar Kuwait Jordania Irak Omán Chipre Líbano Azerbaiyán Reino Unido Francia Sri Lanka

En varios casos, los ataques se dirigieron contra instalaciones militares, aeropuertos o infraestructura energética. Está también el caso de Siri Lanka, donde pese a no recibir un ataque directo sí brindó ayuda humanitaria tras un ataque con torpedos.

Países que han sido atacados por Irán

De acuerdo con los reportes difundidos desde el inicio de la escalada, Irán ha lanzado ataques contra diversos países de Medio Oriente.

Entre los territorios que han sido alcanzados por misiles o drones se encuentran:

Israel

Emiratos Árabes Unidos

Baréin

Qatar

Arabia Saudita

Kuwait

Jordania

Irak

Omán

Chipre

Azerbaiyán

Las autoridades de Baréin informaron que un ataque impactó un centro de servicios vinculado con la Quinta Flota de Estados Unidos, una de las principales bases navales estadounidenses en la región.

En el caso de Emiratos Árabes Unidos, autoridades locales reportaron que el 63% de los ataques iraníes se dirigieron contra aeropuertos, puertos e infraestructura petrolera. En las primeras 48 horas, se registró el lanzamiento de 165 misiles balísticos y de crucero, además de 600 drones.

También se reportó que un misil del tipo Shahed alcanzó la base aérea británica de Akrotiri, ubicada en Chipre. De acuerdo con autoridades locales, el proyectil habría sido lanzado desde Líbano por el grupo Hezbolá, aliado de Irán.

Ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano

Por su parte, Estados Unidos e Israel han realizado operaciones militares contra Irán y Líbano desde el inicio del conflicto.

Las fuerzas de ambos países han bombardeado distintos puntos en Teherán, capital iraní. Entre los objetivos reportados por autoridades israelíes se encuentran:

La presidencia iraní

Oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Instalaciones de producción de misiles balísticos

De acuerdo con la Media Luna Roja iraní, el número de víctimas en Irán supera 780 personas fallecidas desde el inicio de los bombardeos.

En Líbano, el Ejército israelí informó ataques contra posiciones vinculadas con Hezbolá. Autoridades libanesas reportaron que la escalada ha dejado 52 muertos y 154 heridos.

El jefe del Estado Mayor israelí señaló que las operaciones contra el grupo continuarán mientras la organización mantenga presencia armada en el país.

El conflicto alcanza Europa y otros territorios

La expansión del conflicto también ha provocado incidentes en territorios fuera de Oriente Medio.

En Chipre, drones se dirigieron contra una base de la Real Fuerza Aérea Británica ubicada en la isla. Tras este ataque, varios países europeos anunciaron el envío de recursos militares para reforzar la seguridad en el territorio.

Entre los países que anunciaron despliegues se encuentran:

Italia

España

Francia

Países Bajos

Las autoridades indicaron que el envío incluye recursos navales destinados a proteger infraestructuras y rutas marítimas cercanas a la isla. Incluso, Europol emitió una alerta de riesgo mayor por terrorismo en la Unión Europea por el conflicto en Medio Oriente.

Incidentes militares en Sri Lanka, Turquía y Azerbaiyán

En las últimas horas también se registraron incidentes militares en otros puntos estratégicos vinculados al conflicto.

Un submarino estadounidense atacó una fragata iraní frente a Sri Lanka, cerca de las costas de India. El buque iraní regresaba de ejercicios navales realizados con la marina india cuando fue alcanzado. El ataque provocó la muerte de decenas de marineros iraníes, según reportes difundidos por autoridades.

En Turquía, país miembro de la OTAN, sistemas de defensa de la alianza interceptaron un misil balístico iraní que se dirigía hacia su espacio aéreo. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, señaló que se comunicó con su homólogo iraní para advertir sobre el riesgo de una mayor escalada.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, indicó que la organización sigue de cerca los acontecimientos, aunque señaló que no se contempla invocar el artículo 5 del tratado, que establece la defensa colectiva de los países miembros.

En Azerbaiyán, dos drones iraníes impactaron el enclave de Najicheván, uno de ellos en un aeropuerto. El Gobierno de Bakú informó que el incidente no quedará sin respuesta.

