Jair Bolsonaro es hospitalizado en terapia intensiva por bronconeumonía

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Foto: AFP

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado este viernes en terapia intensiva tras presentar un cuadro de bronconeumonía, informaron sus médicos luego de que fuera trasladado al hospital al sentirse mal en la cárcel.

Bolsonaro, de 70 años, fue atendido en el hospital DF Star, en Brasilia, donde los exámenes confirmaron una bronconeumonía bacteriana bilateral.

El estado del expresidente es grave y se espera que permanezca en el hospital al menos los próximos días, dijo a periodistas en Brasilia uno de los médicos que lo atiende, Brasil Caiado.

Presentó fiebre y baja saturación de oxígeno

De acuerdo con el parte médico difundido por su esposa, Michelle Bolsonaro, el exmandatario presentó fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos.

Actualmente recibe antibióticos por vía intravenosa como parte del tratamiento para controlar la infección pulmonar.

Problemas de salud desde el atentado de 2018

Bolsonaro ha enfrentado problemas de salud recurrentes desde que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en 2018.

Desde entonces ha sido sometido a varias cirugías y ha padecido episodios de hipo persistente, en ocasiones acompañados de vómitos.

Cumple condena de 27 años por golpismo

El exmandatario, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, cumple actualmente una condena de 27 años de prisión tras ser declarado culpable de intentar mantenerse ilegalmente en el poder después de perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La Corte Suprema de Brasil ha rechazado solicitudes de su defensa para que cumpla la pena en prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Su hijo pide prisión domiciliaria

A la salida del hospital, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y precandidato de la derecha para las elecciones de octubre, criticó la situación.

“Están jugando con la vida de mi padre”, declaró a periodistas, al insistir en que debería concedérsele prisión domiciliaria humanitaria.

Bolsonaro permanece recluido en el complejo penitenciario Complejo penitenciario Papuda, donde ocupa un espacio que normalmente está destinado a cuatro reclusos.

Bolsonaro sigue influyendo en la política brasileña

A pesar de estar preso, Bolsonaro sigue siendo una figura central en la política brasileña.

De cara a las elecciones generales de octubre, respaldó la candidatura de su hijo Flávio Bolsonaro para enfrentar a Lula, quien ha señalado que buscará la reelección.

Según una encuesta del instituto Datafolha, ambos se encuentran en empate técnico en un eventual escenario de segunda vuelta.

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