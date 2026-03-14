Atacan con drones y cohetes la embajada de EE.UU. en Bagdad

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Irán ataca embajada de EE. UU. en Bagdad. Foto: AFP

Un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad se registró los primeros minutos del sábado (hora local), tras bombardeos contra un grupo armado proiraní que dejaron dos muertos, entre ellos una “personalidad importante”, según fuentes de seguridad.

Se reportó humo negro elevándose sobre la embajada estadounidense, ubicada en una zona de alta seguridad en el centro de Bagdad, donde se encuentran sedes diplomáticas e instituciones internacionales.

De acuerdo con funcionarios de seguridad iraquíes, el ataque habría sido ejecutado con drones y cohetes. Uno de los proyectiles cayó cerca de la pista de aterrizaje del complejo diplomático.

Se trata del segundo ataque contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Bombardeos contra Brigadas de Hezbolá dejan muertos

Horas antes del ataque a la embajada, se registraron bombardeos contra posiciones de las brigadas de Hezbolá, un grupo armado proiraní que Estados Unidos considera organización terrorista.

Uno de los ataques ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando un misil impactó una vivienda utilizada como sede del grupo en el barrio de Arassat, en Bagdad. Fuentes de seguridad indicaron que una “personalidad importante” del grupo murió y otras dos personas resultaron heridas.

Posteriormente, otro ataque aéreo impactó un vehículo cerca de un puente en el este de Bagdad, lo que dejó un muerto, presuntamente también miembro de las Brigadas de Hezbolá.

Hasta el momento, el grupo no ha emitido un comunicado oficial sobre los ataques.

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