Irán afirma que mantiene contacto para lograr acuerdo con EE.UU. pese a nuevos ataques

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Washington atacó en represalia por la muerte de militares. Foto: AFP.

Irán mantiene el contacto y esfuerzo diplomático con Estados Unidos para algún posible nuevo acuerdo, pese a la escalada de ataques entre ambos países.

El portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, declaró que el “aparato diplomático” sigue manteniendo contacto con sus contrarios.

“Hemos sido informados por los mediadores, hemos recibido mensajes —sin entrar en detalles—, pero lo esencial es que el aparato diplomático ha estado activo estos últimos días y que algunas ideas nos han sido transmitidas por ciertos mediadores.”

Pakistán, Catar y Omán participan en las negociaciones entre Teherán y Washington.

Estados Unidos e Irán intensifican los ataques

Irán insiste en mantener contacto diplomático con Estados Unidos mientras, por otra parte, ambos países siguen intensificando sus ataques.

Por novena noche consecutiva, Washington inició una nueva serie de bombardeos a las 23:00 GMT del pasado domingo, informó el Comando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

“Los ataques seguirán degradando las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar buques comerciales y marinos civiles que transitan por el estrecho de Ormuz”, agregó.

CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

Estos bombardeos dejaron un muerto y varios lesionados en la región de Tabriz, a más de mil kilómetros del golfo, indicó la AFP. Además, otras personas fueron heridas en la ciudad de Urmia.

Washington aseguró que su objetivo eran instalaciones militares, pero Teherán subrayó que también hubo ataques en otras localidades.

En respuesta, Teherán atacó este lunes a instalaciones estadounidenses en Kuwait y Baréin, naciones aliadas a Washington.

Irán suma 50 muertos por la guerra

Donald Trump declaró el domingo que estas ofensivas eran en honor a los militares estadounidenses que murieron en los últimos días en Irán.

Y es que dos efectivos de las fuerzas armadas fallecieron el 17 de julio por ataques iraníes contra una base militar en Jordania. En cambio, otro murió el día 19 durante la destrucción no controlada de municiones sin explotar que provenían de un dron iraní.

La AFP resaltó que suman 17 militares estadounidenses fallecidos desde que inició la guerra el 28 de febrero. En cambio, Irán tiene 50 muertos y más de 500 heridos desde que se reanudaron los ataques en julio.

El 17 de julio, Irán y Estados Unidos rompieron el acuerdo momentáneo de paz, con el que buscaban lograr el fin de la guerra en Medio Oriente.

Ambas naciones reanudaron las hostilidades militares debido a que el régimen iraní insiste en controlar el estrecho de Ormuz, cobrando un peaje o tasa por barco.

Este lunes, el régimen iraní reafirmó su disposición a “tomar las medidas necesarias” para evitar que el estrecho sea usado para “amenazar la seguridad y los intereses” del país.

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