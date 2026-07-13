Irán sigue teniendo el control estratégico del estrecho de Ormuz, afirma Tarik Zeraoui, especialista en Medio Oriente

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El internacionalista y especialista en Medio Oriente, Tarik Zeraoui, aseguró que la reciente escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán fortalece la posición estratégica de Teherán en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio internacional y el transporte de petróleo.

Durante una entrevista en A las Nueve en UNO, el académico explicó que, pese a los enfrentamientos militares, Irán conserva su capacidad para influir sobre esa ruta marítima.

Consideró poco viable que Estados Unidos pueda imponer un cobro del 20% a los barcos que transiten por el estrecho, como planteó el presidente Donald Trump.

Añadió que una medida de ese tipo rompería principios del derecho marítimo internacional y podría sentar un precedente para otras regiones del mundo.

Una paz lejana ante la guerra

Tarik Zeraoui también sostuvo que la guerra está acelerando cambios en el orden geopolítico de Medio Oriente.

Al tiempo, genera dudas entre algunos aliados tradicionales de Washington sobre el papel de Estados Unidos como garante de seguridad en la región.

Aunque prevé que pueda alcanzarse un nuevo cese al fuego por razones económicas y políticas, el especialista consideró poco probable una paz duradera debido a que ninguno de los actores involucrados ha conseguido plenamente sus objetivos.

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