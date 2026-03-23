CEO de Air Canada expresa condolencias tras choque de avión

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CEO de Air Canada expresa sus condolencias tras el siniestro. Foto: GettyImages

El director ejecutivo de Air Canada, Michael Rousseau, emitió un mensaje en video tras el choque entre un avión y un camión de bomberos en el Aeropuerto LaGuardia, accidente que dejó dos muertos y 41 personas heridas en Estados Unidos.

El directivo calificó el hecho como un “día muy sombrío” para la compañía y expresó condolencias a las personas afectadas, al tiempo que señaló que aún no hay información completa sobre lo ocurrido.

“Hoy es un día muy sombrío”: mensaje de Air Canada

Durante su declaración, Rousseau indicó que la prioridad de la aerolínea es atender a los pasajeros, la tripulación y sus familias.

“Hoy es un día muy sombrío en Air Canada. Primero y más importante, quiero expresar nuestro más profundo pesar por todas las personas afectadas”, señaló.

Añadió que la empresa mantiene coordinación con autoridades para esclarecer el accidente:

“Sabemos que hay muchas preguntas, pero en esta etapa temprana no tenemos todas las respuestas, ya que las circunstancias aún se están evaluando”.

También confirmó que el vuelo involucrado transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes, y que el piloto y el copiloto fallecieron tras el impacto.

Aeronave era operada por filial regional

El vuelo de Air Canada Express era operado por Jazz Aviation LP en nombre de Air Canada; en su mensaje, Rousseau reiteró en varias ocasiones este punto, al tiempo que destacó que la empresa colabora con las investigaciones encabezadas por la National Transportation Safety Board (NTSB) y la Federal Aviation Administration (FAA).

Video y audio apuntan a presencia del camión en pista

Material difundido tras el accidente muestra que el camión de bomberos se encontraba en la pista de aterrizaje cuando la aeronave se desplazaba, lo que habría provocado el choque.

Además, un audio de la torre de control evidencia que el personal pidió al conductor del vehículo detenerse momentos antes del impacto.

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