Irán contradice a Trump y niega que exista diálogo con EE. UU.

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Irán afirma que Trump está usando noticias falsas. Fotos: AFP

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró este lunes que no existen negociaciones en curso con Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que hay conversaciones avanzadas para frenar el conflicto en Oriente Medio.

“No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos y se están utilizando noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros”, declaró Qalibaf en redes sociales.

Irán acusa “operaciones psicológicas” y descarta diálogo directo

La postura oficial iraní se endureció con la reacción de la Guardia Revolucionaria, que calificó los mensajes de Trump como “operaciones psicológicas agotadas” en medio del conflicto.

El organismo confirmó que continúan los ataques contra objetivos estadounidenses, al tiempo que advirtió que las declaraciones desde Washington no modificarán su estrategia en el terreno.

Además, autoridades iraníes reiteraron que el país mantendrá su postura hasta lograr un “castigo total” contra sus adversarios, en referencia a Estados Unidos e Israel.

Trump asegura avances y habla de conversaciones “productivas”

Las declaraciones de Irán contrastan con lo publicado por Donald Trump, quien afirmó en su red Truth Social que ambas partes han sostenido “conversaciones muy buenas y productivas”.

El mandatario incluso anunció que pospondrá cinco días un plan de ataque contra la red eléctrica iraní, como señal de avance en las supuestas negociaciones.

Posteriormente, señaló que su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, han mantenido contactos con funcionarios iraníes, aunque no identificó a su interlocutor.

Contactos indirectos y mediación internacional, sin acuerdos formales

Pese a la falta de confirmación oficial de negociaciones directas, existen indicios de acercamientos indirectos a través de terceros países.

Fuentes diplomáticas señalan que Pakistán, Egipto y países del Golfo estarían funcionando como intermediarios, transmitiendo mensajes entre ambas naciones.

Incluso, se contempla la posibilidad de reuniones en Islamabad, aunque hasta ahora no hay confirmación de encuentros formales.

Un funcionario europeo señaló que no se han establecido negociaciones directas, mientras que la cancillería iraní solo ha reconocido esfuerzos generales para reducir tensiones.

Mercados reaccionan a versiones contradictorias en plena guerra

Las declaraciones cruzadas han tenido impacto inmediato en los mercados: tras el mensaje de Trump, subieron las bolsas y cayó el precio del petróleo, en contraste con la volatilidad generada por las amenazas previas.

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