Irán amenaza con atacar bases de EE. UU. en la región si Washington lanza ofensiva contra el país

Irán amenaza a Estados Unidos. Foto: Reuters.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, declaró al canal qatarí Al Jazeera que cualquier ataque de fuerzas estadounidenses concentradas en Oriente Medio provocaría una respuesta directa contra bases estadounidenses en la región. Aclaró que estas acciones no deben interpretarse como agresiones contra los países anfitriones de dichas instalaciones.

Araqchi ofreció las declaraciones un día después de que Irán y Estados Unidos acordaran continuar con negociaciones nucleares indirectas, tras conversaciones celebradas en Omán que ambas partes calificaron como positivas. El funcionario iraní indicó que aún no se ha definido la fecha de la próxima ronda de contactos.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las conversaciones podrían retomarse a principios de la próxima semana. Araqchi señaló que existe coincidencia entre Teherán y Washington en que las negociaciones deberían celebrarse en el corto plazo.

Advertencias sobre ofensiva y bases estadounidenses en Oriente Medio

El gobierno de Estados Unidos ha incrementado su presencia naval en la región y ha advertido sobre una posible ofensiva contra Irán. Trump ha exigido que Teherán renuncie al enriquecimiento de uranio, limite el desarrollo de misiles balísticos y cese el apoyo a grupos armados en la región.

Las autoridades iraníes han negado de manera reiterada que su programa nuclear tenga fines militares. Araqchi sostuvo que cualquier diálogo requiere la ausencia de amenazas y presiones, y subrayó que Irán solo está dispuesto a discutir su cuestión nuclear en las negociaciones nucleares con Estados Unidos.

Antecedentes de ataques y enriquecimiento de uranio

En junio pasado, Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes, en el marco de una campaña de ataques israelíes que se extendió durante 12 días. Tras esos hechos, Irán informó que suspendió sus actividades de enriquecimiento de uranio.

Como respuesta, Teherán lanzó misiles contra una base estadounidense ubicada en Qatar, país que mantiene relaciones diplomáticas tanto con Irán como con Estados Unidos. Araqchi señaló que, ante un nuevo ataque, la respuesta iraní podría ser similar.

El canciller precisó que Irán no atacaría a los países vecinos, sino exclusivamente a las bases estadounidenses desplegadas en sus territorios, marcando una distinción entre los gobiernos anfitriones y las fuerzas militares de Estados Unidos.

Postura de Irán sobre su programa nuclear

Las autoridades iraníes reiteraron que buscan el reconocimiento de su derecho al enriquecimiento de uranio con fines civiles. Araqchi afirmó que incluir el programa de misiles en las negociaciones nucleares dejaría al país en una posición vulnerable frente a posibles ataques israelíes.