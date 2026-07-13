Irán busca apoyo de mediadores para evitar una escalada con EE. UU.

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Irán busca apoyo de mediadores en negociaciones con EE: UU. Foto: Reuters

Irán aseguró este lunes que mantiene contactos diplomáticos con Catar, Omán y Pakistán para evitar una mayor escalada del conflicto con Estados Unidos, luego del intercambio de ataques registrado en los últimos días entre ambos países. Las gestiones ocurren mientras continúan las tensiones militares en Medio Oriente.

El Gobierno iraní señaló que los países mediadores mantienen esfuerzos para reducir la confrontación y abrir espacios de diálogo. Sin embargo, el contexto está marcado por bombardeos, ataques con misiles y una creciente preocupación internacional por el riesgo de una expansión del conflicto.

Irán mantiene diálogo con Catar, Omán y Pakistán

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, informó que Teherán ha sostenido conversaciones en los últimos días con representantes de Catar, Omán y Pakistán.

Baqai afirmó que el papel de estos países consiste en continuar impulsando iniciativas que contribuyan a reducir el riesgo de una mayor confrontación en la región.

Mediadores participan en medio de la escalada militar

Las declaraciones se producen después de una nueva serie de ataques entre Irán y Estados Unidos, que incluyeron bombardeos estadounidenses contra objetivos iraníes y posteriores ofensivas de la Guardia Revolucionaria contra bases con presencia militar estadounidense en Jordania, Bahréin y Kuwait.

Pese a que Catar y Omán también han resultado afectados por el contexto del conflicto, ambos países continúan desempeñando un papel de mediación entre las partes. Asimismo, Pakistán también mantiene comunicación con el Gobierno iraní.

La comunidad internacional sigue de cerca el conflicto

El intercambio de ataques ha incrementado la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto en Medio Oriente, especialmente por la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha informado sobre nuevas negociaciones directas con Irán. Mientras tanto, continúan los esfuerzos diplomáticos impulsados por países de la región para contener la crisis.

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