Videos: Incendio en bosque de Fontainebleau, en Francia, moviliza aviones y 500 bomberos
Un incendio forestal de gran magnitud afecta desde el domingo el bosque de Fontainebleau, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Francia, ubicado a unos 60 kilómetros de París. Las llamas ya han consumido alrededor de 800 hectáreas, mientras las autoridades investigan si el fuego fue provocado de manera intencional.
Este lunes, dos aviones Canadair se sumaron a las labores de extinción junto con más de 500 bomberos, en un operativo sin precedentes. El Gobierno francés confía en contener el avance del incendio, aunque advirtió que las tareas para extinguirlo por completo podrían prolongarse durante varios días.
Incendio en el bosque de Fontainebleau podría haber sido provocado
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, informó que el incendio presentó al menos diez puntos de inicio dentro de un perímetro de un kilómetro. Dicha situación, aseguró, hace pensar a las autoridades en un posible origen intencional.
Equipos de emergencia esperan contener las llamas durante la jornada. Sin embargo, el funcionario explicó que la extinción total requerirá tiempo debido a la extensión del área afectada y a las condiciones climáticas.
Las autoridades prohibieron el acceso de la población al bosque de Fontainebleau y suspendieron temporalmente las labores agrícolas en la zona para facilitar las operaciones de emergencia.
Evacuaciones y afectaciones por el incendio
Las autoridades evacuaron de manera preventiva a los habitantes de localidades cercanas, como Le Vaudoué, mientras una densa columna de humo se alzaba a varios kilómetros de distancia. Algunos agricultores colaboraron con los equipos de rescate utilizando tractores equipados con cisternas de agua para apoyar las labores de los bomberos.
El incendio también provocó el cierre temporal de un tramo de la autopista A6, una de las principales vías del país, además de retrasos en el servicio ferroviario por daños en la infraestructura. La circulación de trenes ya fue restablecida.
Ola de calor favorece los incendios en Francia
El incendio ocurre en medio de la tercera ola de calor que enfrenta Francia desde finales de mayo, con temperaturas que alcanzarán 35 y 36 grados Celsius en la región de Fontainebleau.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, los incendios forestales han consumido 32 mil hectáreas en el país durante lo que va del año, aproximadamente el doble de la superficie afectada en el mismo periodo de 2025.
Las autoridades mantienen el despliegue de recursos aéreos y terrestres mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del incendio.
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