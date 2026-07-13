Videos: Incendio en bosque de Fontainebleau, en Francia, moviliza aviones y 500 bomberos

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Voraz incendio consume bosque de Fontainebleau. Foto: AFP

Un incendio forestal de gran magnitud afecta desde el domingo el bosque de Fontainebleau, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Francia, ubicado a unos 60 kilómetros de París. Las llamas ya han consumido alrededor de 800 hectáreas, mientras las autoridades investigan si el fuego fue provocado de manera intencional.

Este lunes, dos aviones Canadair se sumaron a las labores de extinción junto con más de 500 bomberos, en un operativo sin precedentes. El Gobierno francés confía en contener el avance del incendio, aunque advirtió que las tareas para extinguirlo por completo podrían prolongarse durante varios días.

Firefighters worked to contain a blaze that spread into the Fontainebleau forest, prompting a full closure of the A6 motorway south of Paris pic.twitter.com/yTlPPTdhOi — Reuters (@Reuters) July 13, 2026

Incendio en el bosque de Fontainebleau podría haber sido provocado

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, informó que el incendio presentó al menos diez puntos de inicio dentro de un perímetro de un kilómetro. Dicha situación, aseguró, hace pensar a las autoridades en un posible origen intencional.

Une nouvelle fois, je tiens à saluer l’engagement exemplaire de nos sapeurs-pompiers, pilotes de la sécurité civile, mobilisés sans relâche depuis cet après-midi face aux nombreux feux de végétation et de forêt, notamment en Seine-et-Marne, dans le Lot-et-Garonne, le… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 12, 2026

Equipos de emergencia esperan contener las llamas durante la jornada. Sin embargo, el funcionario explicó que la extinción total requerirá tiempo debido a la extensión del área afectada y a las condiciones climáticas.

Las autoridades prohibieron el acceso de la población al bosque de Fontainebleau y suspendieron temporalmente las labores agrícolas en la zona para facilitar las operaciones de emergencia.

Evacuaciones y afectaciones por el incendio

Las autoridades evacuaron de manera preventiva a los habitantes de localidades cercanas, como Le Vaudoué, mientras una densa columna de humo se alzaba a varios kilómetros de distancia. Algunos agricultores colaboraron con los equipos de rescate utilizando tractores equipados con cisternas de agua para apoyar las labores de los bomberos.

ALERTE – Les autorités font état d'un incendie d'une ampleur "exceptionnelle" en cours au sud de Paris. La forêt de #Fontainebleau est en feu, avec d'ores et déjà plus 300 hectares brulés en Seine-et-Marne. Pour la première fois en Île-de-France, des avions bombardiers ont été… pic.twitter.com/YSbHJQv8XI — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 12, 2026

El incendio también provocó el cierre temporal de un tramo de la autopista A6, una de las principales vías del país, además de retrasos en el servicio ferroviario por daños en la infraestructura. La circulación de trenes ya fue restablecida.

Ola de calor favorece los incendios en Francia

El incendio ocurre en medio de la tercera ola de calor que enfrenta Francia desde finales de mayo, con temperaturas que alcanzarán 35 y 36 grados Celsius en la región de Fontainebleau.

Fontainebleau: des avions bombardiers d'eau, en plus de 500 pompiers, ont été déployés pour neutraliser l'incendie en cours depuis dimanche à 60 km au sud-est de Paris, en forêt de Fontainebleau. Il "pourrait" avoir "une origine volontaire", a affirmé lundi Laurent Nuñez ⤵️ pic.twitter.com/bqgqNfj0hs — Agence France-Presse (@afpfr) July 13, 2026

De acuerdo con el Ministerio del Interior, los incendios forestales han consumido 32 mil hectáreas en el país durante lo que va del año, aproximadamente el doble de la superficie afectada en el mismo periodo de 2025.

Las autoridades mantienen el despliegue de recursos aéreos y terrestres mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del incendio.

🇫🇷 Fontainebleau: deux Canadair ont été déployés lundi matin pour lutter contre les feux qui touchent le sud de la Seine-et-Marne, notamment la forêt de Fontainebleau, en proie depuis dimanche à un incendie d'une "ampleur exceptionnelle" selon les autorités ⤵️ pic.twitter.com/2yYeHFOz52 — Agence France-Presse (@afpfr) July 13, 2026

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