Dinamarca despliega tropas en Groenlandia ante advertencias de Donald Trump

Suecia también enviará soldados a la isla. Foto: AFP.

Dinamarca y países aliados desplegaron tropas en Groenlandia ante los amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por anexar a la isla Ártica.

Este miércoles 14 de enero, el Ministerio de Defensa danés publicó un comunicado, donde indicó que el despliegue será para una serie de ejercicios militares en Groenlandia.

Con esto, los países aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) también enviarán militares al territorio ártico.

“El ejército despliega desde hoy capacidades y unidades en el marco de ejercicios, lo que se traducirá en los próximos tiempos en una presencia militar reforzada en Groenlandia y sus alrededores, tanto en términos de aviones y de buques como de soldados, incluidos los de los aliados de la OTAN”, citó AFP del comunicado.

Al respecto, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, confirmó el envío de tropas a Groenlandia a “petición de Dinamarca”.

“Algunos oficiales de las Fuerzas Armadas suecas llegaron hoy a Groenlandia. Hacen parte de un grupo de varios países aliados. Juntos prepararán eventos en el marco de los ejercicios de la Operación Ártica de Resistencia.”

Reunión en Washington

Dinamarca anunció el despliegue de tropas en Groenlandia poco antes de que una delegación de ambos países se reunió con altos funcionarios de Estados Unidos en la Casa Blanca.

Cerca de las 12:00 horas locales, el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, y su homóloga de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, dejaron la residencia presidencial, según AFP. Hasta el corte de esta edición, no existe una declaración oficial sobre los temas abordados.

La importancia de Groenlandia para Donald Trump

La anexión de Groenlandia permitiría a Estados Unidos tener un mayor control sobre el estrecho de Groenlandia, Islandia y Reino Unido (GIUK, por sus siglas en inglés), la ruta marítima que permite el cruce entre el océano Ártico y Atlántico.

De acuerdo con Deutsche Welle (DW), el estrecho tiene una mayor relevancia en la actualidad. Se debe a que el derretimiento del hielo ártico por el cambio climático permite la apertura de nuevas rutas marítimas. Además, especialistas han advertido que el deshielo permitiría la extracción de más recursos naturales.

En los últimos meses, Donald Trump ha insistido en comprar a Groenlandia. El pasado 12 de enero, declaró que la isla ártica sería estadounidense antes de que China o Rusia se adelanten.

El mandatario ha señalado que Estados Unidos necesita a Groenlandia por motivos de “seguridad”. Sin embargo, el miembro del Fondo Marshall Alemán de Estados Unidos, Ian Lesser, ha cuestionado este argumento, pues aseguró que el gobierno norteamericano ya tiene dispositivos de seguridad en la isla.

En cambio, el especialista declaró a Euronews que Donald Trump busca la explotación de los recursos naturales.

“El presidente pone mucho énfasis en los recursos, los recursos minerales, los recursos energéticos y las oportunidades comerciales”, destacó.

