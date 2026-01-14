Irán amaga con atacar bases militares de Estados Unidos ante posible intervención

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos comenzó a evacuar a su personal. Foto: Reuters.

Un alto funcionario de Irán advirtió que realizarían un ataque en las bases estadounidenses de Oriente Medio si Estados Unidos decide intervenir en el país para atacarlos en el contexto de las protestas para derrocar al régimen de Alí Jamenei.

Según una fuente anónima, Teherán advirtió los países de la región, desde Arabia Saudita, Emiratos Árabes hasta Turquía, que atacarían las bases norteamericanas de dichas regiones si Washington procedía militarmente contra Irán, según la agencia informativa Reuters.

Por ello, el régimen de Irán exhortó a dichas naciones a que “impidan” cualquier ataque de Estados Unidos.

En consecuencia, un funcionario estadounidense anónimo dijo a Reuters que Estados Unidos comenzó a retirar parte de su personal en bases militares como medida precautoria.

Qatar confirmó la retirada de tropas en la base aérea estadounidense de Al Udeid. “Se está llevando a cabo en respuesta a la actual tensión regional”, citó Reuters.

Además, dos funcionarios europeos calificaron como probable la intervención militar de Estados Unidos.

Donald Trump amaga con intervención

El pasado 13 de enero, Donald Trump dijo en entrevista con CBS News que realizaría “acciones muy fuertes” si Irán ejecuta a los manifestantes detenidos. Además, alentó a las y los manifestantes a seguir protestando en Irán y derrocar a la República Islámica

“Patriotas iraníes, mantengan las manifestaciones. Tomen el control de sus instituciones”, publicó en su plataforma Truth Social.

Horas antes, la misión iraní ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a Estados Unidos de buscar “un pretexto para una intervención militar”.

Además de Estados Unidos, países como España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania pidieron a diplomáticos iraníes que condenen la represión de las protestas realizadas en su país.

Las manifestaciones iniciaron el 28 de diciembre del 2025 por las malas condiciones de vida. Sin embargo, fueron incrementando hasta exigir la salida de Alí Jamenei.

Hasta este 14 de enero, sumaban más de 10 mil manifestantes detenidos, toda vez que cerca de 3 mil 428 personas habían muerto durante la represión, según datos de la organización Iran Human Rights (IHR), citados por AFP.

