Japón y Alemania liberarán reservas de petróleo por guerra de Medio Oriente

Ambos países se adelantaron al anuncio de la AIE. Foto: AFP.

Los gobiernos de Japón y Alemania anunciaron la liberación de una parte de sus reservas de petróleo como medida por el aumento del precio de la gasolina y otros combustibles por la guerra en Medio Oriente.

Este miércoles, se registró un nuevo incremento del petróleo crudo. El barril de West Texas Intermediate (WTI) rozó los 88 dólares, mientras que el Brent costó más de 95 dólares.

En consecuencia, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció la liberación de sus reservas de petróleo para “aliviar la oferta y demanda en el mercado internacional de la energía”, de acuerdo con AFP.

Dicha medida entrará en vigor a partir del próximo lunes 16 de marzo, explicó en una rueda de prensa.

Alemania liberará 2.4 millones de toneladas

En cambio, la ministra de Economía de Alemania, Katherina Reiche, anunció la liberación de 2.4 millones de toneladas de combustible debido al encarecimiento del petróleo por el conflicto armado.

Con esto, ambos países se adelantaron a la medida de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Este organismo pidió a sus estados miembro, entre ellos Japón y Alemania, liberar un máximo de 400 millones de barriles, que equivalen a un poco más de 54 millones toneladas.

Para el ministro francés de Economía, Roland Lescure, la liberación de las reservas de petróleo de Japón y Alemania muestra un esfuerzo coordinado.

El aumento del petróleo por la guerra en Medio Oriente

Los 400 millones de barriles que la AIE pidió a sus países miembro liberar por la guerra de Medio Oriente supera con creces a los 182 millones de barriles que sacaron al mercado en 2022, por la invasión de Rusia en Ucrania.

Fue el pasado 10 de marzo cuando la AIE propuso a sus estados miembros liberar los 400 millones de barriles de petróleo. Se espera que este miércoles se difunda oficialmente la decisión, según el Wall Street Journal.

Los precios del petróleo aumentan constantemente, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz en Irán. Es una vía de tránsito marítimo crucial, por donde circula hasta el 20% del petróleo mundial. Cuatro embarcaciones han sufrido ataques en las últimas horas, de acuerdo con AFP.

