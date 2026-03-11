Irán mina el estrecho de Ormuz y afirma que el petróleo alcanzará los 200 dólares por barril

GENERANDO AUDIO...

Foto. AFP

Irán desplegó alrededor de una docena de minas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, en medio de la guerra iniciada hace 12 días por Estados Unidos e Israel, según reportaron fuentes citadas por agencias internacionales.

La presencia de estas minas en el estrecho de Ormuz podría complicar la reapertura del paso marítimo, por donde normalmente transita cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado (GNL) del planeta.

En medio de la tensión, el mando militar iraní advirtió que el mercado energético podría enfrentar un fuerte impacto y señaló que el mundo debería prepararse para que el petróleo alcance los 200 dólares por barril.

Estrecho de Ormuz: ruta clave para el petróleo mundial

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es uno de los puntos estratégicos para el comercio energético global.

Por esta zona circula aproximadamente:

20% del petróleo que se consume en el mundo

Una gran parte del gas natural licuado (GNL)

Cerca del 33% de los fertilizantes globales

La tensión militar ya provocó movimientos en los mercados. El precio del Brent subió 8.82% hasta los 79.30 dólares por barril, incluso superando los 80 dólares durante la jornada.

Analistas advierten que la situación podría generar un nuevo shock petrolero, similar a las crisis energéticas de 1973 y 1979, aunque algunos escenarios prevén precios cercanos a 110 dólares por barril.

Estados Unidos exige retirar minas en el estrecho

El presidente Donald Trump exigió a Irán retirar inmediatamente las minas colocadas en el estrecho y advirtió que, de no hacerlo, enfrentará consecuencias militares.

El ejército estadounidense afirmó que ha atacado buques minadores iraníes y que el martes eliminó 16 embarcaciones relacionadas con estas operaciones.

Sin embargo, hasta ahora la Marina de Estados Unidos no ha confirmado si brindará escoltas de seguridad a buques comerciales que crucen la zona.

Impacto global: energía, comercio e inflación

Especialistas advierten que un cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría afectar no solo la energía, sino también el comercio mundial.

Entre los posibles efectos:

Aumento del costo del transporte marítimo

Desvío de rutas comerciales alrededor de África

Incremento en seguros marítimos

Economistas estiman que un aumento sostenido de 15 dólares en el Brent podría reducir 0.2 puntos el crecimiento económico global y aumentar casi medio punto la inflación mundial.

El impacto dependerá principalmente de cuánto dure el conflicto y si el tránsito marítimo logra mantenerse abierto.

