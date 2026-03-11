HRW acusa a Israel de usar fósforo blanco en zonas civiles del sur de Líbano

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó que el ejército israelí utilizó de forma ilegal municiones de fósforo blanco sobre viviendas en la localidad de Yohmor, en el sur de Líbano, el pasado 3 de marzo, lo que habría representado una amenaza para la población civil.

En un informe publicado el lunes, el investigador de HRW en Líbano, Ramzi Kaiss, advirtió sobre los efectos de este tipo de armamento.

“Los efectos incendiarios del fósforo blanco pueden causar la muerte o lesiones crueles que provocan un sufrimiento de por vida”, señaló en un comunicado.

Imágenes mostrarían el uso del armamento

La organización de derechos humanos indicó que verificó ocho imágenes en las que se observa el presunto uso de fósforo blanco sobre una zona residencial de Yohmor, así como a trabajadores de defensa civil que respondían a incendios en el área.

Sin embargo, la agencia Reuters informó que no pudo verificar de forma independiente las conclusiones presentadas por HRW.

Israel dice no poder confirmar el uso de fósforo blanco

El ejército israelí declaró a Reuters que no tenía conocimiento del uso de proyectiles que contengan fósforo blanco en Líbano.

Además, señaló que no había revisado los mismos videos analizados por HRW y que por ello no podía comentar las afirmaciones.

Por su parte, las autoridades libanesas no han emitido comentarios sobre el reporte.

Evacuaciones y ataques recientes en el sur de Líbano

El ejército israelí ordenó el 3 de marzo la evacuación de residentes de Yohmor y otras 50 aldeas y pueblos del sur del país, según un comunicado difundido en la madrugada de ese día.

En el contexto del conflicto, Reuters recordó que agricultores libaneses analizaban sus suelos para determinar si podían retomar la siembra tras el uso de fósforo blanco por parte de Israel en 2023.

De acuerdo con el Consejo Nacional Libanés para la Investigación Científica, 175 ataques israelíes en el sur de Líbano utilizaron fósforo blanco desde octubre de 2023, lo que provocó incendios que afectaron más de 600 hectáreas de tierras de cultivo.

Uso del fósforo blanco y normas internacionales

Las municiones de fósforo blanco pueden utilizarse legalmente en el campo de batalla para crear cortinas de humo, generar iluminación, marcar objetivos o quemar búnkeres y edificios.

No obstante, HRW afirmó que, según el derecho internacional humanitario, el uso de fósforo blanco en explosiones aéreas sobre zonas pobladas es ilegal.

AFP

El fósforo blanco está considerado un arma incendiaria bajo el Protocolo III de la Convención sobre la prohibición del empleo de ciertas armas convencionales, que prohíbe el uso de armas incendiarias contra objetivos militares situados entre civiles. Israel no ha firmado este protocolo y por ello no está obligado a cumplirlo.

Según los reportes más recientes, casi 400 personas han muerto y cientos de miles han sido desplazadas tras más de una semana de ataques israelíes contra Líbano.

HRW ya había acusado anteriormente a Israel de utilizar fósforo blanco durante operaciones militares en 2023, una acusación que el ejército israelí negó en ese momento.

