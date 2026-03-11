Mojtaba Jamenei, herido pero a salvo: crece la incertidumbre sobre el nuevo líder supremo de Irán

GENERANDO AUDIO...

Retratos de Alí Jamenei y de su hijo Mojtaba Jamenei. Foto: AFP

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, está “sano y salvo” pese a haber resultado herido al inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, afirmó este miércoles Yusef Pezeshkian, asesor del gobierno e hijo del presidente iraní Masud Pezeshkian.

La declaración, publicada en la red social Telegram y retomada por la agencia AFP, es la primera confirmación pública por parte de un responsable iraní sobre el estado de salud del dirigente, en medio de varios días de rumores tras su desaparición de la escena pública.

Mojtaba Jamenei no aparece desde su nombramiento

El religioso de 56 años no ha sido visto en público ni ha realizado declaraciones desde que fue elegido el domingo pasado para suceder a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió en los bombardeos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el primer día de la guerra.

“Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo”, escribió Yusef Pezeshkian.

Según diferentes fuentes citadas en medios internacionales, Jamenei habría resultado herido durante el mismo ataque que mató a su padre, así como a su madre y a su esposa.

Reportes sobre sus heridas

El embajador iraní en Chipre, Alireza Salarian, confirmó al diario The Guardian que el nuevo líder supremo resultó herido en ese bombardeo y señaló que cree que se encuentra hospitalizado.

“He oído que tiene heridas en las piernas, la mano y el brazo”, indicó al periódico británico.

Por su parte, The New York Times, que citó a tres funcionarios iraníes, reportó que Jamenei tendría heridas “sobre todo en las piernas”, aunque estaría a salvo en un lugar de alta seguridad y con comunicación limitada.

El diario también citó a dos responsables militares israelíes que señalaron que los servicios de inteligencia de Israel ya estaban al tanto de esas heridas antes de que fuese designado líder supremo.

Apariciones simbólicas en Teherán

Aunque Mojtaba Jamenei no ha aparecido públicamente, su imagen se ha multiplicado en carteles y pancartas en las calles de Teherán, donde se le muestra recibiendo simbólicamente la bandera nacional de manos de su padre, bajo la mirada del fundador de la república islámica, Ruhollah Jomeini.

Miles de simpatizantes del gobierno también corearon su nombre en concentraciones organizadas en la capital iraní durante funerales de dirigentes muertos en los bombardeos.

Sin embargo, por la noche algunos vecinos gritaron “¡Muerte a Mojtaba!” desde las ventanas, reflejando el rechazo de parte de la población.

Un líder bajo amenaza

Debido a su cercanía con los Guardianes de la Revolución, Mojtaba Jamenei es considerado un dirigente conservador y ha sido señalado como uno de los responsables de la represión de protestas antigubernamentales desde 2009.

El analista Emile Hokayem, del International Institute for Strategic Studies, estimó que el nuevo líder podría permanecer oculto durante mucho tiempo.

“Eliminarlo rápidamente seguramente sea una prioridad israelí. Si sobrevive, se convierte en un tótem, un testimonio de la resiliencia del sistema”, afirmó.

Mientras tanto, el poder en Irán está representado por otros dirigentes, entre ellos el jefe del Consejo Superior de Seguridad, Alí Larijani, y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Antes de su elección, el presidente estadounidense Donald Trump había advertido que no aceptaba a Mojtaba Jamenei como líder supremo y que, sin la aprobación de Washington, “no durará mucho tiempo”.

