Irán recupera servicio de SMS tras apagón de internet por protestas

Irán restablece servicio de mensajería SMS.

Las autoridades iraníes han restablecido el servicio de mensajería de telefonía móvil por SMS como primer paso para recuperar progresivamente los servicios de comunicaciones después de ocho días de apagón total de internet en medio de las multitudinarias manifestaciones que han dejado más de 3 mil muertos, según organizaciones de Derechos Humanos.

Anunciaron la reactivación del servicio SMS como parte de una estrategia para restablecer gradualmente las comunicaciones, luego de un apagón de internet que se mantuvo durante ocho días en medio de las protestas iniciadas el 28 de diciembre. Organizaciones de Derechos Humanos reportan que las manifestaciones han dejado más de 3 mil personas muertas.

La información fue difundida por la agencia semioficial Fars, que señaló que el restablecimiento del servicio de mensajería de texto se autorizó tras lo que el gobierno calificó como una “estabilización” de la situación interna.

Según Fars, las autoridades señalaron que la decisión se tomó después de la detención de integrantes de “organizaciones terroristas”, a las que responsabilizan por los hechos violentos ocurridos durante las protestas. De acuerdo con el gobierno iraní, estas detenciones permitieron avanzar en la reapertura parcial de los servicios de comunicaciones.

Durante los días de apagón de internet, solo funcionaron de manera limitada algunas redes internas controladas por el Estado. El corte afectó tanto a conexiones nacionales como internacionales, así como al funcionamiento de plataformas de mensajería y redes sociales.

Las autoridades sostienen que la suspensión de internet “debilitó significativamente” las conexiones entre grupos opositores dentro del país y en el extranjero, y que también afectó a las denominadas “células terroristas”.

Protestas en Irán y control de comunicaciones

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre y derivaron en la interrupción total del servicio de internet. Organizaciones de Derechos Humanos han informado que las manifestaciones han dejado más de 3 mil personas muertas, aunque estas cifras no han sido confirmadas oficialmente por el gobierno iraní.

Durante este periodo, el gobierno argumentó que el corte de las comunicaciones era necesario para contener la violencia y evitar la coordinación de grupos que, según su versión, buscaban desestabilizar al país.

El restablecimiento del servicio SMS marca el inicio de un proceso escalonado para normalizar las comunicaciones.

Fases para restablecer internet en Irán

De acuerdo con lo informado por Fars, el plan de recuperación de las comunicaciones contempla tres fases:

Reactivación del servicio SMS a nivel nacional. Restablecimiento del servicio de internet y aplicaciones móviles dentro del país. Restauración completa del internet a nivel internacional.

En la siguiente etapa, se espera que vuelvan a operar los servicios de datos móviles y las aplicaciones de mensajería en todo el territorio iraní.

Plataformas iraníes vuelven a funcionar

Fuentes locales citadas por la televisora qatarí Al Yazira informaron que algunas plataformas de mensajería iraníes, como Eita y Bale, ya reanudaron operaciones.

Estas aplicaciones funcionan dentro de redes nacionales y fueron utilizadas durante el apagón de internet como alternativas a servicios internacionales que permanecieron inactivos.

El gobierno iraní no ha precisado fechas para las siguientes fases del restablecimiento total de las comunicaciones.