Irán responde a ultimátum de Trump con nueva amenaza: cualquier ataque tendrá represalias, afirma

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Estrecho de Ormuz. Foto: Reuters.

Irán advirtió al presidente Donald Trump que cualquier ataque contra la infraestructura iraní tendrá represalias, tras el ultimátum en relación al estrecho de Ormuz lanzado por el estadounidense, a quien desde Teherán han tildado de “fracasado” por sus “delirios” sobre haber “borrado de Irán del mapa”.

“Siguiendo las advertencias anteriores, si las infraestructuras de combustible y energía de Irán son atacadas por el enemigo, todas las infraestructuras de energía, tecnología de la información y desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos y al régimen (israelí) en la región serán objetivo”, indicó un vocero del Cuartel General Central de Khatam al Anbiya (KCHG), uno de los mandos operativos militares de Irán, en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní (IRIB).

En esta línea, desde el Cuartel criticaron que el mandatario está “vendiendo como una victoria” lo que en realidad es una “derrota estratégica”, y señalaron que “el objetivo de Irán ahora es expulsar a Estados Unidos de la región para no ser atacado más”.

“Nos quedamos y lo arreglamos… No dimos sangre, no arriesgamos la vida para que un extranjero venga a decir ‘ve a la derecha o a la izquierda'”, agregó el vocero del KCHG en respuesta a las amenazas vertidas por Estados Unidos e Israel durante los últimos días.

Estas declaraciones llegan unas horas después de que Trump lanzó un ultimátum a las autoridades iraníes, a las que amenazó con atentar contra sus centrales eléctricas si no reanudan la circulación por el estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas, en el marco de los ataques de Irán a buques en este paso estratégico en represalia por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero.

Apenas unos minutos antes, el neoyorquino alardeaba en la misma red social de haber “borrado a Irán del mapa”, a pesar de los comentarios de “analistas (iraníes) de poca monta” que sostienen que Estados Unidos no ha cumplido sus objetivos en la región.

La víspera, el presidente estadounidense aseveró que no está interesado en alcanzar un alto el fuego con Irán, alegando que Estados Unidos está “arrasando” al país asiático, cuando la ofensiva lanzada junto a Israel contra territorio iraní supera ya los 21 días.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra la República Islámica, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

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