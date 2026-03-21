Irán lanza misiles contra Israel: impacto en Arad y Dimona

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Irán lanza misiles contra Israel; Impacta en Arad cerca de zona nuclear Foto: AFP

Un “impacto directo” de un misil iraní se registró la noche del sábado en la ciudad de Arad, al sur de Israel, con un saldo de 59 personas heridas, de acuerdo con servicios de emergencia. El ataque ocurrió poco después de un primer lanzamiento dirigido hacia Dimona, zona donde se ubican instalaciones nucleares.

Irán lanza misiles contra Israel: impactos en Arad y Dimona

Servicios de emergencia informaron que los lesionados fueron trasladados a hospitales mediante ambulancias, unidades móviles de cuidados intensivos y helicópteros.

En Arad, ciudad ubicada a unos 25 kilómetros de Dimona, medios locales reportaron daños en una zona residencial. Autoridades indicaron que al menos tres edificios resultaron afectados y uno de ellos registró un incendio.

Los sistemas de defensa activaron interceptores que no lograron neutralizar los proyectiles, lo que derivó en impactos directos de misiles balísticos.

Dimona y su instalación nuclear en Israel

Dimona alberga un centro nuclear localizado en el desierto del Néguev. De manera oficial, el sitio es considerado un complejo de investigación y suministro energético.

Israel mantiene una política de “ambigüedad estratégica” sobre su capacidad nuclear, por lo que no confirma ni desmiente la posesión de armas atómicas, aunque es señalado como el único país con este tipo de armamento en Medio Oriente.

Conflicto Irán-Israel y reacción internacional

Irán reivindicó el lanzamiento de misiles y lo calificó como una respuesta a un ataque previo contra el complejo nuclear de Natanz, en su territorio.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que continuarán las operaciones militares. “Estamos determinados a continuar golpeando a nuestros enemigos en todos los frentes”, señaló en un comunicado.

Por su parte, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, hizo un llamado a la moderación para evitar riesgos relacionados con instalaciones nucleares.

Impacto en petróleo y tensión en Medio Oriente

La escalada del conflicto también ha tenido efectos en los mercados energéticos. Irán ha restringido el paso en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petróleo y gas.

En este contexto, el precio del crudo Brent del Mar del Norte ha registrado un incremento superior al 50% en el último mes, cotizándose alrededor de los 105 dólares por barril.

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