Irán denuncia a EE. UU. e Israel de atacar instalación nuclear de Natanz

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Instalación nuclear de Natanz. Foto: Reuters.

El Gobierno de Irán informó este sábado que el complejo nuclear de Natanz, utilizado para el enriquecimiento de uranio, fue blanco de un ataque que atribuye a Estados Unidos e Israel, en medio de tensiones en Medio Oriente.

La Organización de Energía Atómica iraní señaló en un comunicado difundido por la agencia Tasnim que el complejo fue atacado durante la mañana. De acuerdo con la autoridad iraní, la instalación cuenta con centrifugadoras subterráneas utilizadas en su programa nuclear.

Ataque a Natanz y respuesta de Irán

Las autoridades iraníes indicaron que el ataque ocurre semanas después de un episodio previo reportado a inicios de marzo. Además, recordaron que las instalaciones de Natanz ya habían sido bombardeadas durante la guerra de 12 días de 2025.

En su posicionamiento, Irán responsabilizó directamente a Estados Unidos y a Israel por la ofensiva. Hasta el momento, el ejército israelí declaró que no tiene conocimiento de un ataque de este tipo.

Instalación nuclear de Natanz y riesgo radiológico

La Organización de Energía Atómica de Irán informó que tras el incidente no se detectó fuga de materiales radiactivos en la zona. El complejo de Natanz se encuentra en el centro del país y es una de las principales instalaciones del programa nuclear iraní.

Por su parte, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, indicó que Irán notificó a la agencia sobre el ataque. También señaló que no se registró un aumento en los niveles de radiación en el exterior del sitio.

OIEA pide moderación tras ataque a instalación nuclear

El titular del OIEA reiteró un llamado a la moderación militar para evitar riesgos asociados a un posible accidente nuclear. Desde la guerra de 2025, inspectores del organismo regresaron a Irán, aunque no han tenido acceso a las instalaciones afectadas por ataques.

Reacciones internacionales por ataque en Natanz

Rusia, aliado de Irán, reaccionó a los reportes del ataque. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, calificó como irresponsables las acciones denunciadas por Teherán.

En su posicionamiento, señaló que la comunidad internacional, incluidos organismos como la ONU y el OIEA, debe emitir una valoración sobre los hechos ante los riesgos que implican para la región.

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