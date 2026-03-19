Isabel Díaz Ayuso rechaza perdón a México, defiende legado español

GENERANDO AUDIO...

Ayuso rechaza pedir perdón a México y defiende legado de España. AFP

Las tensiones entre México y España por el tema del perdón histórico y los abusos durante la Conquista volvieron a encenderse. El debate se mantiene vigente en el discurso político y sigue generando reacciones en ambos países.

En este contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llamó a no reinterpretar el pasado con lo que calificó como una visión actual. Sus declaraciones reavivan una discusión que lleva años en la agenda pública.

Ayuso rechaza pedir perdón y defiende legado de España en México

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que no se debe pedir perdón por la historia compartida entre España y México. Durante su mensaje, pidió “dejar en paz al Rey” y afirmó que se sienten “profundamente orgullosos del legado de España en México, y viceversa”.

Ayuso defendió que la llegada de España al llamado Nuevo Mundo llevó una “forma civilizada de ver la vida”, a través de misiones, universidades, hospitales e infraestructura que, dijo, aún existe.

También señaló que antes de la llegada de los españoles esa “forma civilizada” no estaba presente en poblaciones indígenas, y destacó que algunos grupos se unieron a Hernán Cortés, a quien llamó “padre del mestizaje”.

La funcionaria subrayó que esta historia común explica elementos actuales como la religión, los apellidos y el idioma que comparten ambos países. Como ejemplo, mencionó que el Duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, es descendiente del emperador azteca Moctezuma.

Finalmente, Ayuso insistió en que España y México tienen una historia compartida que no puede entenderse por separado y pidió dejar de “retorcer el pasado con gafas populistas del presente”.

El tema del perdón histórico sigue siendo tema en la relación entre ambos países.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.