Rey de España reconoce que hubo “mucho abuso” durante la conquista en América

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El monarca visitó una exposición sobre mujeres indígenas. Foto: AFP.

El rey de España, Felipe VI, reconoció que hubo “mucho abuso” durante la conquista en América, tras años de insistencia del gobierno mexicano para que la corona aceptara formalmente su responsabilidad.

Durante este lunes 16 de marzo, el monarca visitó la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, exhibida en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid.

Tras escuchar a los expertos sobre el papel de las mujeres indígenas en el periodo de la conquista, Felipe VI comentó que “es muy bonito lo que es conocer más a fondo la historia antigua”.

Tras eso, el rey de España aceptó que hubo “mucho abuso” durante el proceso de la conquista, aunque sin referirse directamente a México.

“Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego, pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, comentó.

De igual forma, el rey Felipe VI reconoció que se está revalorando la historia “con matices que hemos conocido recientemente”.

“Hay cosas que hoy en día (…), con nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos orgullosos, pero hay que conocerlos, y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con análisis objetivo y riguroso.”

España avanza en reconocer abusos de la conquista

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció el “dolor e injusticia” sufridos por los pueblos originarios durante la conquista, el 31 de octubre del 2025.

Sucedió durante la inauguración de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, la misma que recién visitó el rey Felipe VI.

“Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy, y justo es lamentarlo. Porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla”, afirmó en aquel entonces el ministro del gobierno de Pedro Sánchez.

El diplomático destacó que este reconocimiento busca fortalecer los lazos históricos y culturales entre ambos países.

Dicho acto sucedió tras varios años de insistencia de Andrés Manuel López Obrador por lograr que España reconociera los abusos de la conquista.

Durante el 2019, el mandatario mexicano envió una carta a la Corona española para exigir una disculpa por los abusos cometidos. Esa situación tensó las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El rey Felipe VI no respondió públicamente a la carta, toda vez que el Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó la idea de pedir disculpas.

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